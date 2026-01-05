Arquitecto captó en video lo que asegura es un extraterrestre

El 2026 no tenía ni 48 horas de haber arrancado cuando se logró el primer video del año de un objeto volador no identificado (ovni).

Alejandro Sáenz, arquitecto de profesión y quien tiene más de 30 años de experiencia en el tema ovni, fue quien con su cámara logró el video de una pequeña esfera con movimientos muy diferentes a los que realiza, por ejemplo, un globo que se lanza para conocer sobre el clima u otro tipo de nave humana.

“La grabación fue en San Isidro de Heredia. Fue el primer avistamiento del año. El primero de enero fue un día nublado, pero ya el 2 se despejó y por eso saqué mi cámara cuando de repente ahí estaba ese objeto blanco y redondo.

Don Alejandro nos muestra la esfera blanca que capturó con su cámara mientras volaba cerca de un avión. (Cortesía/Cortesía)

“Primero vi un punto blanco que de repente se comenzó a mover. Se pudo observar que era redondo y que tenía un movimiento especial, muy rápido, totalmente orgánico. No se movía como se mueven los drones, además, los drones no emiten luz más bien la absorben”, explica don Alejandro.

Esfera blanca con “vida” propia

Como experto en el tema, nos explica que esa esfera blanca también se conoce como canepla, que son nada más y nada menos que los drones que usan las naves extraterrestres para mantener vigilada a la humanidad, de acuerdo a toda la documentación y teorías que hay sobre vida más allá del planeta Tierra.

Alejandro Sáenz, arquitecto de profesión es experto en ovnis hace 30 años. (Cortesía/Cortesía)

“En la zona del Zurquí es muy común ver caneplas. Les hemos preguntado a los vecinos y nos dicen que las han visto de día y de noche, pero mucho creen que son como almas de personas fallecidas, pero no, son objetos con tecnología no humana.

“En Costa Rica son normales este tipo de avistamientos, se pueden identificar porque pueden ir contra el viento, se detienen, avanzan a gran velocidad y otra vez se pueden detener inmediatamente. Son objetos que tienen vida propia”, aclara el experto a quien usted puede contactar si tiene fotos o videos de ovnis por medio del Facebook: “Cial Observación Ovni CR”.

“Son esferas luminosas que salen de los ovnis, bajan a la Tierra y vigilan. Probablemente quieren saber cosas del comportamiento humano, de los recursos naturales, de los animales”, agregó.

La foto es real, esta ampliada para poder confirmar el dron extraterrestre en el cielo tico. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué se afirma que son enviados por los extraterrestres? Porque han sido filmadas entrando o saliendo de ovnis, muchas veces”, nos había aclarado don Alejandro en el pasado.

En Orotina también

No fue en el 2026 sino en setiembre del 2025, pero también fue un dron extraterrestre el que registró don Nelson Bonilla, quien tiene 44 años y es técnico en refrigeración.

Nelson Bonilla nos cuenta cómo grabó en video un dron ovni en Orotina

Esta canepla fue grabada en video por medio de un dron así que don Nelson no estaba cerca de donde iba pasando la esfera blanca.

Este es la canepla que grabó en video don Nelson en la zona de Villa Caletas. (Cortesía/Cortesía)

“Estoy, junto con un grupo, dándole fuerte al tema de los minerales en Costa Rica, por eso hago videos y para darles buena calidad hago tomas con un dron de la naturaleza. En setiembre del año pasado estaba haciendo una de esas tomas en Orotina.

“Cuando uno hace videos con dron no tiene gran posibilidad de ver al instante la verdadera calidad de las tomas, uno está más preocupado por la cantidad de batería que queda, la ubicación, el viento, la distancia por eso grabé y no me di cuenta”, reconoce don Nelson.

Un día después en la casa y ya tranquilo frente al monitor logró ver un objeto que se movía en la toma, pero pensó que era un ave y no le dio mucha pelota. Días después se sentó otra vez con más calma y pudo confirmar que no era un ave y que se movía muy diferente.

“Me alegró mucho tener una canepla en un video, pero sí sé que ahora es normal no solo en el país sino en el mundo. Actualmente hay muchos videos falsos hechos con inteligencia artificial por eso hay que tener mucho cuidado.

Dentro del círculo está la esfera blanca filmada por don Nelson. (Cortesía/Cortesía)

“La filmación se hizo en Villa Caletas, rumbo a Jacó después de Tárcoles, eran como las 7:30 de la mañana. Nunca había capturado un ovni o, mejor dicho, un dron extraterrestre. Las caneplas se ven en nuestro país hace muchos años. Yo publiqué el video en mis redes y mucha gente me contactó para asegurarme que ellos también vieron una canepla”, asegura.

De día

Para don Nelson su video tiene real importancia porque fue logrado de día y así se puede ver mejor el movimiento del dron ovni; sin embargo, tiene claro que ahora hay muchas cosas en el cielo y también muchos videos y fotos falsas.

“Yo no andaba buscando ovnis ni nada. El video era, como dije, para el tema del impulso que queremos darle a los minerales en el país: hallazgos de cuarzo, por ejemplo.

Don Nelson andaba filmando para los videos que hace sobre minales y sin quererlo grabó una esfera blanca muy extraña. (Cortesía/Cortesía)

“No busco ovnis ni los buscaré, voy a seguir en lo mío, claro, si logro filmar otro me alegraría mucho, pero no lo andaré buscando”, confirma.

A don Nelson lo puede encontrar en TikTok como “Rocas fósiles y minerales”, en Facebook e Instagram como “Nelson William Bonilla Aguero”.