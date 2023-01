Asamblea Legislativa empezó a convocar a los supuestos “troles” para dar explicaciones

Supuestos troles a favor del gobierno (Cortesía de )

La Asamblea Legislativa ya empezó a contactar a los creadores de contenido señalados como “troles”, para convocarlos a dar explicaciones ante la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos.

El miércoles de la semana pasada Alberto Vargas, más conocido como Piero Calandrelli, asistió a la comisión y señaló a varias personas como troles que supuestamente trabajan para el Gobierno y cuya función es desinformar y manipular a la población por medio de publicaciones que atacan a periodistas, medios de comunicación y políticos contrarios a Rodrigo Chaves.

Uno de ellos es Andrés Mora Ramírez, un limonense que ha sido corresponsal de varios medios de comunicación, entre ellos El Guardián.

Él aseguró a La Teja que esas acusaciones son completamente falsas y que las publicaciones que hace en sus redes sociales son basadas en su forma de pensar.

“La Comisión Legislativa me ha convocado para referirme al contenido creado en mis redes sociales durante la segunda ronda electoral del actual gobierno. Me siento orgulloso de saber que mi trabajo hasta la fecha ha sido financiado por cada uno de los likes, me encantas, veces compartidas y comentarios que cada uno de ustedes le han dado a mi contenido, ese es mi combustible y mi pago.

“Cobijado por la transparencia e impulsado por el derecho a la libertad de expresión que abraza a todos los costarricenses por nuestra Constitución Política. ¿Miedo? ¿Preocupación?, en lo absoluto, ya que cada una de las acusaciones falsas y difamatorias dichas por un personaje que igualmente es falso, me tienen sin cuidado”, manifestó Andrés.

Robert Junior junto a Pilar Cisneros.

Los otras personas que serán convocadas por los legisladores son: Robert Barrantes “Robert Jr. y Virginia “Vicky” Corrales.

Robert Junior trabaja desde el año pasado en un programa del Ministerio de Educación (MEP) para combatir el bullying y da charlas en centros educativos. Él también asegura que las acusaciones de Piero Callandreli son falsas.