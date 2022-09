Asegurado de Cachí espera operación de la próstata desde hace dos años

David Serrano es un vecino de Cachí en Paraíso de Cartago que se encuentra pensionado y desde hace casi dos años (el 27 de octubre del 2020) el médico que lo atiende le dio una orden de internamiento para operarlo, pero hasta la fecha no ha tenido noticas del Hospital Max Peralta.

David Serrano tiene casi dos años esperando que lo llamen para operarse de la próstata. (Cortesía)

“Uno entiende que llegó la pandemia, pero ya se terminó, y aún sigo esperando que me operen”, indicó el asegurado de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El especialista que lo estuvo viendo (urólogo Jorge Porta) le dijo que tiene que hacerse dos operaciones, una por piedras en la vejiga y la otra en la próstata debido a un agrandamiento que se detectó en el 2020. El médico sugería que aprovecharan para que le hicieran ambas cirugías a la vez.

“Hace diez días me hicieron unas placas de la espalda en el Max Peralta porque vengo con una dolencia fuerte para arriba de los riñones desde hace unos cuatro meses y me fui para el Ebais a preguntar por los resultados porque me dijeron que los mandarían ahí y me dijeron que tenía que esperarme cinco o seis meses para que me los den. ¿Cómo es posible?”, añadió Serrano.

El vecino de Cachí indicó que se fue al hospital Geriátrico donde lo atendieron muy bien y que el médico que lo vio le dijo que le dijera al doctor que lo ve, que le haga una referencia para estarlo atendiendo en San José.

La solicitud de hospitalización se la giró el urólogo que lo atiende. (Cortesía)

“La respuesta que recibí fue que no podía dármela hasta antes de no hacerme unos exámenes y uno de ellos son justamente esas placas que me hicieron y que debo esperar ese montón de meses y mientras tanto aguanto el dolor y ningún médico me atiende”, dijo molesto don David.

La buena noticia que recibió hace 15 días es que le hicieron la gastroscopía y le descartaron que tuviera un cáncer.

“Aquí estoy con un dolor fuerte, camino y me duele y no puedo estar así todos estos meses esperando los resultados. No sé qué es lo que lo está ocasionando, a como puede ser algo sencillo, puede ser algo de cuidado”, explicó el pensionado.

La Teja consultó al hospital de Cartago para conocer su versión, pero estamos a la espera de su respuesta.