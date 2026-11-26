¿derecho a devolver lo comprado en línea? experto explica. (Shutterstock)

Cada vez más personas hacen sus compras de viernes negro o, en general, a través de plataformas en línea, mediante WhatsApp o redes sociales. Al comprar bajo esta modalidad, el consumidor tiene un derecho que pocos conocen: arrepentirse de su compra en un plazo de ocho días.

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La Teja conversó con Erick Ulate, de la Asociación de Consumidores Libres, quien explicó que esto se conoce formalmente como “derecho de retracto” y se aplica cuando las compras no se hacen en un local o ubicación física determinada.

“A nivel de comercio electrónico ya nuestra normativa legal establece que las compras realizadas por comercio electrónico se consideran realizadas en el domicilio del consumidor. Entonces ahí aplica ese derecho de retracto.

“Son 8 días naturales, no son hábiles, son naturales. En esos 8 días básicamente lo que hago yo es contactar al comerciante, debo devolver el producto de manera íntegra con todos sus empaques y el comerciante está en la obligación de devolverme el dinero”.

8 días naturales es el plazo estipulado en este derecho para devolver la compra hecha mediante modalidad virtual.

El experto explica que el derecho aplica a partir de que el comprador tiene el producto en sus manos y que para ponerse de acuerdo, se utiliza normalmente el mismo medio por el cual se realizó la compra y, durante el tiempo establecido, se debe devolver el dinero. En esta modalidad no es necesario explicar el motivo de la devolución.

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“Normalmente, se hace por el mismo medio que por el cual se realizó el pago, si es con tarjeta con tarjeta, si es por medio Sinpe con Sinpe, si fue en efectivo, por ejemplo, que llegaron a venderle a uno a la casa, entonces se hace en efectivo, pero normalmente, es por el mismo medio por el cual uno realizó el pago”.