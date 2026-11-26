Le preguntaron a las personas que viven en Costa Rica si están a favor de la reelección presidencial continua y la respuesta hizo que muchos se sorprendieran.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR reveló que el 52% de la población rechaza la idea de que un presidente pueda reelegirse de inmediato, aunque el país muestra una marcada división sobre este tema.

Encuesta del CIEP revela que el 52% de los ticos no está a favor de la reelección presidencial continua. (Rafael Pacheco)

El debate sobre cuánto tiempo debería quedarse un presidente al mando del país volvió a encenderse en las conversaciones de los ticos. Y es que no es un tema menor, porque toca directamente las reglas del juego de la democracia.

Para conocer qué piensa realmente la gente en la calle, el CIEP midió el pulso ciudadano en su encuesta de opinión pública dada a conocer este 25 de noviembre.

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¿Qué propone el oficialismo y cómo funciona hoy?

Toda esta discusión regresó a la agenda pública luego de que la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentara una propuesta de reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial consecutiva por dos períodos.

Pero la iniciativa va más allá: también permitiría que esa persona pueda volver a postularse tras esperar apenas 4 años fuera del cargo.

Los diputados oficialistas buscan una reforma constitucional. (Alonso Tenorio)

En palabras sencillas, si alguien gana la reelección, podría gobernar ocho años seguidos, descansar cuatro y luego volver a aspirar por uno o dos mandatos más, y así sucesivamente.

Esto le daría vuelta por completo al sistema actual. Hoy en día, la Constitución permite la reelección en Costa Rica, pero únicamente de forma no consecutiva: quien deja la Presidencia debe esperar dos períodos constitucionales —es decir, 8 años— para poder volver a tirar su nombre al ruedo.

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Un país dividido, pero con mayoría en contra

Cuando los investigadores les preguntaron directamente a las personas si estaban a favor o en contra de permitir que quien ocupa la Presidencia pueda reelegirse de inmediato para un segundo período consecutivo, la balanza se inclinó hacia el rechazo.

Según los datos de la encuesta, el 52% de la ciudadanía se manifiesta en contra de esta reforma constitucional.

Sin embargo, el tema está lejos de ser unánime y refleja una clara división en las opiniones de los costarricenses, pues otro grupo bastante numeroso, el 41% de la población, sí respalda la iniciativa.

La reforma necesitaría 38 votos a favor, por lo que no es muy probable que se apruebe. (Esteban Rojas)

¿Quiénes son los que más rechazan esta reforma?

Al mirar con lupa los resultados según las características de las personas encuestadas, el estudio encontró diferencias muy interesantes sobre quiénes le ponen más freno a la reelección consecutiva:

- Por género: El rechazo es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

- Por edad: Los más opuestos a la idea son los adultos jóvenes, específicamente el grupo de 18 a 34 años.

- Por educación: La oposición es más elevada entre quienes cuentan con educación universitaria.

- Según la nota al Gobierno: El rechazo es más alto entre quienes tienen una valoración negativa de la gestión del gobierno, y mucho más bajo entre quienes hacen una buena evaluación.

En el plano territorial, el estudio también observó algunas tendencias curiosas. Los porcentajes más altos de rechazo se registraron en Heredia, Cartago y San José, mientras que los más bajos se ubicaron en las costas: Limón, Puntarenas y Guanacaste.