Este miércoles, pasadas las 5 de la tarde, se llevó a cabo la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico por la muerte del periodista Camilo Rodríguez con Carlo Díaz, Fiscal General, siendo cuestionado por parte del oficialismo.

Fueron casi 3 horas de sesión extraordinaria con consultas contra el Fiscal General y don Mauricio Boraschi.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea recibió en audiencia al fiscal general, Carlo Díaz, y al fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, para consultar sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato de Camilo Rodríguez. Diputados del PPSO dedicaron sus minutos para atacar a los dos fiscales. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Al inicio, Marta Esquivel cuestionó el tema de la seguridad hacia el fallecido periodista, a lo que Carlo explicó que Camilo rechazó el plan de seguridad.

Posteriormente, al fiscal se le cuestionó sobre un video de Rodríguez en el que comentó que lo pararon en media carretera y el periodista habló de que Carlo Díaz estaba involucrado en un supuesto plan para matarlo.

LEA MÁS: Laura Fernández niega aporte de gobiernos anteriores por escuela de Limoncito, pero registros del TEC y el MEP la desmienten

Díaz intentó responder con otro video de Camilo en el que posteriormente relataba el apoyo hacia él; sin embargo, en la discusión, el fiscal no pudo dar mucha explicación ante las constantes interrupciones.

Más adelante, al fiscal se le preguntó sobre su ausencia en Santo Domingo de Heredia la tarde en la que fue asesinado Rodríguez, y a su vez le cuestionaron que para ir al CACCO sí tuvo tiempo.

“No es necesario que yo participara. Había representantes del Ministerio Público, estaba la Fiscal y la Fiscal adjunta”, contestó Carlo sobre su ausencia en el levantamiento del cuerpo de Camilo.

“Le explico: cuando hay una denuncia contra uno de los miembros de los supremos poderes, es el fiscal general el que investiga, y en este caso estaba Gabriel Aguilar y es mi obligación investigar”, le respondió Díaz al diputado Gonzalo Ramírez.

El fiscal general, Carlo Díaz, compareció en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para recibir cuestionamientos sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. (Aarón Sequeira/La Nación)

La diputada Sigrid Segura, posteriormente, pidió reproducir un video de Camilo en el que hablaba de que Casa Presidencial tendría que ver en caso de que le pase algo, según mencionó Rodríguez en un video antes de su fallecimiento, ya que habría supuestas relaciones entre Presidencia y el narco, según Camilo.

Con el paso de la intervención de diputados, empezaron a salir supuestas acusaciones de Camilo contra el Gobierno y en el que se mencionaba el peligro del periodista en Costa Rica, además de que se afirmaba que esto era “politiquería barata” para atacar al fiscal general.

La sesión duró alrededor de 3 horas. (Asamblea Legislativa/La Nación)

En el turno del diputado Éder Hernández, se puso un video de Camilo en el que se mostraba el apoyo del periodista a Carlo.

También se habló del tema del recorte del presupuesto y de las investigaciones contra miembros del gobierno.

“Sí tenemos varias investigaciones contra miembros de supremos poderes”, agregó Carlo.

LEA MÁS: Miss Universo en Costa Rica: Los pros y contras de que el país sea sede del certamen

Seguidamente, Sigrid Segura empezó a cuestionar al partido oficialista por qué se hace eco de un video en el que se vincula a Carlo con la supuesta muerte de Camilo, pero no se considera otro en el que se habla contra Casa Presidencial.

Claudia Dobles atacó a Pueblo Soberano por calificativos como “prensa canalla” a los periodistas y quienes han generado acciones que afectan a rankings de libertad de prensa, lo que, según ella, muestra poca congruencia en el discurso de preocupación del oficialismo por la muerte de Camilo Rodríguez.

Dobles también aseguró que el Ministro de Seguridad debería estar en la comparecencia.

En el turno de José María Villalta, el diputado del FA habló sobre que Camilo recibía amenazas de figuras del poder político, consultando la opción de que Camilo fuera asesinado por estas mismas, a lo que Díaz confesó que sí hay investigaciones sobre eso.

Villalta sacó números en los que mencionó que 7 de cada 10 homicidios son por ajustes de cuentas, pero consultó la dificultad de que se comprueben los pagos a sicarios para realizar estos ataques.

La sesión se mantuvo hasta casi las 8 de la noche.