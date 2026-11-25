Imagen de la nueva Escuela Barrio Limoncito, ubicada en Limón. (MEP/MEP)

Recientemente, la Presidencia de la República inauguró la nueva escuela que la comunidad de barrio Limoncito, en el Caribe de nuestro país, llevaba esperando durante varios años.

Durante el acto de inauguración, se tuvo la participación de un pastor evangélico y un sacerdote católico de la Diócesis de Limón, quien agradeció el trabajo que se venía realizando desde años anteriores en distintas administraciones.

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El cura Luis Aguilar mencionó en el evento: “Hoy es un momento para dar gracias a Dios por todas las personas que han participado en el proceso de construcción de esta escuela. Más de 20 años, diferentes administraciones, que se empezó en la administración Solís-Rivera, Alvarado-Quesada, Rodrigo Chaves Robles y hoy le corresponde a usted señora doña Laura Fernández, tener el honor de inaugurar estas instalaciones”.

Ante este mensaje del religioso, la presidenta, en apariencia molesta, respondió más adelante que la escuela de Limoncito era una de las 100 que, según ella, se han inaugurado en los primeros seis meses del Gobierno.

“Es que no es una, ni dos, ni son planes, ni diagnósticos, ni proyectos, ni promesas, no señor. Aquí no está lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís, ni lo que hizo el gobierno de Carlos Alvarado. Aquí está lo que hizo Rodrigo Chaves Robles y esta servidora de ustedes”.

Historial desmiente a Fernández

En una publicación realizada en el marco de la inauguración de la sede del TEC en Limón, se menciona la firma del Convenio con el MEP para concretar el proyecto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Teja realizó una búsqueda de la línea temporal que conllevó la construcción de la nueva escuela de barrio Limoncito, en la que encontró que desde el 20 de abril del 2018 (durante las últimas semanas del mandato de Luis Guillermo Solís), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) mencionaba el convenio firmado entre la universidad y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la realización de los planos, estudios técnicos y asistencia en los procesos de licitación.

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Posteriormente, el 26 de junio del 2019, también durante el mandato de Alvarado, el TEC comunicó que tanto los planos como los criterios técnicos y presupuestarios estaban listos gracias al convenio antes citado.

Asimismo, el 5 de febrero del 2020, durante la administración de Carlos Alvarado, el MEP comunicó que ejecutaría más de ¢71 millones en más de 250 centros educativos. Dentro de los planteles que recibirían dinero estaba la escuela de barrio Limoncito.

El MEP anunció en el 2020 que se destinarían más de 71 mil millones a centros educativos, entre ellos la escuela de Limoncito. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Es muy mezquino”

El politólogo Gustavo Araya compartió en sus redes sociales esa publicación del 2019 y cuestionó el actuar de Fernández sobre la situación. La Teja le consultó al respecto, de este cuestionamiento, a lo que el experto en política respondió:

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“Es muy mezquino, es absolutamente mezquino desde el punto de vista político, desde la ética política, pensar que esto simplemente obedece a la corta de la cinta y que solamente todo se resume a paredes y pintura o puertas. Esto también tiene que ver con la inauguración, no se pudo haber hecho si no había planos”, explicó.