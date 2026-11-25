La Policía de Tránsito informó del operativo de viernes negro que regirá durante todo el fin de semana. (MOPT/MOPT)

Con la llegada del viernes negro y la proximidad del fin de año, cuando muchas personas comienzan a viajar, la Policía de Tránsito anunció un plan operativo especial que entrará a regir desde bien temprano este viernes 27 de noviembre.

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Según las autoridades, este viernes y durante el fin de semana se espera una mayor afluencia de consumidores a tiendas, centros comerciales y cabeceras de provincia.

Los trabajos de vigilancia y regulación darán inicio a las 6:00 a. m. de este viernes y se mantendrán durante todo el día. Según estimaciones de años anteriores, se espera que entre las 5:00 p. m. y las 10:00 p. m. se dé el mayor pico de congestión.

Dentro de los elementos que el Tránsito tendrá en especial vigilancia estará el estacionamiento indebido, por el que se aplica una multa de ¢61.000 y que expondrá a los choferes al decomiso de placas o vehículos, para lo cual se indicó que se tendrán grúas y plataformas para despejar zonas obstruidas.

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Se tendrá especial atención en vehículos mal estacionados, giros indebidos y transporte indebido de productos adquiridos. (MOPT/MOPT)

Asimismo, las autoridades indicaron queavanzar en contravía para ingresar a un comercio con el fin de ahorrarse tiempo y llevar productos recién comprados en el techo del vehículo sin el cuidado correspondiente serán sancionados.

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De acuerdo con la Policía de Tránsito, zonas como los alrededores de San Francisco y el sector de Los Lagos en Heredia, la Radial Alajuela, Escazú, Santa Ana, inmediaciones del Registro Nacional en Curridabat, la entrada a Cartago, sectores como la Fuente de la Hispanidad y de Garantías Sociales, y principales vías de ingreso a Desamparados y Jacó serán algunos de los puntos donde habrá presencia policial.

Según las autoridades, este plan busca reducir el congestionamiento, disminuir el riesgo de accidentes y sancionar conductas irregulares en carretera.