Uber ha señalado dificultades que se podrían presentar para ellos si se aprueba proyecto de ley que regularía las plataformas de transporte. (Marcelo Justo/Sociedad Integrada)

La conocida plataforma de transporte Uber, utilizada por miles de costarricenses para movilizarse, ha realizado distintos señalamientos en torno a un proyecto de ley que pretende cambiar varios aspectos de su funcionamiento en el país.

La iniciativa busca implementar medidas como el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para los choferes, un mantenimiento continuo, algunos seguros y, entre otros puntos, una rentabilidad mínima por kilómetro para los conductores.

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La empresa ha advertido que estos cambios provocarían que los traslados se vuelvan más costosos y que sea más difícil conseguir servicio en dicha plataforma.

¿Cómo pinta el panorama?

Ante este escenario, La Teja conversó con Laura Santillán, gerente general de Uber en Costa Rica, a quien se le consultó si, en caso de aprobarse el proyecto de ley, se valoraría la posibilidad de salir del mercado nacional, a lo cual respondió:

“Creo que la estrategia de una empresa depende muchísimo del contexto, independientemente que sea un proyecto de ley, una condición macroeconómica, alguna crisis, hasta una pandemia, siempre conforme el contexto es cambiante, hay una revaluación de la estrategia y pueden venir cambios sobre la inversión que Uber realiza en el país (...). La afectación podría provocar que nosotros reevaluemos nuestra estrategia en el país”.

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Según Uber, más de 45 mil colaboradores se verían afectados. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Asimismo, la gerente indicó que están a la espera de que el proyecto de ley pase por el proceso debido en la Asamblea Legislativa y por un proceso de reglamentación secundaria. Además, indicó que el objetivo será reevaluar la inversión y la permanencia, pero con el contexto completo.

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Según Uber, más de 45 mil conductores podrían quedar fuera de la plataforma debido a un aumento en los costos para los conductores, lo que provocaría que la demanda caiga un 40% y los viajes sean más caros para los usuarios.