Así se planeó la propuesta de matrimonio que se robó el show en el juego Costa Rica - Honduras

Jonathan Badilla le propuso matrimonio a su novia Kenda el sábado anterior, durante el juego entre Costa Rica y Honduras. Cortesía.

Un costarricense que vive en Estados Unidos planeó desde diciembre la forma en que le pediría matrimonio a su novia, pero lo que menos se imaginó es que esta propuesta, que se llevó a cabo en el juego entre Costa Rica y Honduras, se haría viral en redes sociales.

Jonathan Badilla vive desde hace seis años en Biloxi, Misisipi y el sábado anterior fue con su pareja, Kenda Ferguson y un grupo de amigos, al partido de la Sele, en el Toyota Stadium, en Dallas, Texas.

Su pareja, quien trabaja como policía nunca había ido a un juego de fútbol y para Jonathan era la oportunidad perfecta de que presenciara una mejenga en vivo y ahí mismo pedirle la mano.

El anillo lo mandó a llevar desde San Ramón y hubo algunas cosas que quisieron traerse abajo este momento tan especial, pero al final reinó el amor y pronto serán marido y mujer.

Jonathan no tuvo miedo al éxito e hizo la prouesta de matrimonio, luego de que cayera el tercer gol de la Sele. Captura de video.

Algo diferente

Badilla llegó a Gringolandia en el 2018. Vivió su infancia en el Barrio El Carmen, en Puntarenas, pero en los últimos años, antes de hacer maletas vivió en San Ramón y en la actualidad, su madre, doña Ana Lorena vive allí.

A Kenda la conoció un domingo en misa. Ese día se dieron la paz y al salir templo hubo un contacto visual, pero hasta ahí. El domingo siguiente la volvió a ver, la invitó a tomarse un café y poco a poco se fueron conociendo. Esta pareja tiene dos años de vivir juntos y para Jonathan, ya es hora de dar el siguiente paso en la relación.

“Me gusta mucho el fútbol, soy hijo de Rodrigo Badilla, el exárbitro y tenía más de 12 años de no ver a algunos de mis amigos, por lo que nos pusimos de acuedo para que todo saliera perfecto.

“Cuando les conté lo que quería hacer, uno de mis amigos me dijo ‘mae no es nada romántico’ y lo reconozco, pero es algo diferente lo planeamos. A la mejenga fuimos una 30 personas, era algo entre nosotros, pero no sabía que detrás había alguien que lo iba a grabar y que se compartiera en redes sociales”, recordó.

La pareja de enamorados, antes de que iniciara la mejenga. Cortesía.

Badilla mandó a traer el anillo desde Moncho porque contó que un anillo sencillo en Estados vale $5 mil (unos ₡2.5 millones) y además, quiso dejarle este trabajo a joyeros ticos, quienes, en su criterio, hicieron un excelente trabajo.

“A ella le gusta el oro blanco y poco a poco le fui preguntando cómo le gustaría y así lo mandé a hacer. Para el partido compré aquí las camisas de la Sele. Viajamos 13 horas desde mi casa para ver el partido, llegamos el viernes a Dallas”, afirmó.

El tico manifestó que previo al juego había un ambiente muy pesado. El jueves anterior, a Kenda se le murió su abuelita, una señora de 100 años y por poco y casi no van al juego, pero luego de conversarlo decidieron ir al estadio. Además, durante el partido, tenían detrás un grupo de hondureños, que les tiraron refrescos y comidas mientras se jugaba el partido.

“Ya estaba pensando en proponerle matrimonio, pero cuando cayó el tercer gol de la Sele volví a ver y ya no había nadie detrás. Entonces ahí fue cuando me puse de rodillas y se lo propuse. Ella se quedó en shock, no porque no quisiera casarse conmigo, sino porque tenía miedo de que yo me diera a golpes con un muchacho que me lanzó unos nachos.

El anillo que luce Kenda fue hecho en San Ramón. Cortesía.

“Cuando ya procesó lo que pasó, nos abrazamos, ella lloró en mi pecho unos 5 minutos y ya luego nos fuimos a celebrar con unos amigos. Kenda es una gran dama y me dijo que nunca le habían hecho una propuesta de matrimonio, pero ella se merece eso y más. El lunes viajó desde Dallas a Nuevo México para el funeral de su abuelita”, comentó.

Jonathan asegura que es una persona muy planificada, no deja nada al azar y por eso, ya ahorró dinero para hacer una pequeña recepción y mandar a traer los anillos de matrimonio desde San Ramón. Si todo le sale como lo tiene planeado, se sacarán en 3 meses.

“No me arrepiento de la propuesta, porque la hice de todo corazón, pero no me han gustado algunos comentarios. Hay personas que creen que ella no estaba feliz con lo que hice, pero ella tuvo una semana difícil y ahora luce orgullosa su anillo”, añadió.

Jonathan se dedica a la pesca deportiva y también a la construcción. Cortesía.

Sueños

Jonathan tiene dos trabajos: durante el verano, de abril a setiembre trabaja en pesca deportiva y de octubre a mayo bretea en construcción.

En el 2018 hizo maletas para tener estabilidad económica y buscar un mejor futuro para sus hijas Hillary, Ashley e Isabella y darle calidad de vida a su mamita.

“Toda una vida he estado enamorado de Estados Unidos, por 7 años me negaron la visa, pero tuve la oportunidad de trabajar en el aeropuerto Juan Santamaría y ahí apliqué y me la dieron.

“Me gusta la cultura, el respeto hacia las personas, es un país de oportunidades, de trabajo, de superación. No me vine a aventurarme, en Costa Rica trabajé en una marina y gracias a eso hice unos contactos, gracias a Dios cuando me apié del avión lo hice con trabajo”, declaró este porteño.

Este porteño no piensa volver pronto a Tiquicia, aunque ama y extraña a su país y a sus amigos. En este momento trabaja para abrirse un restaurante de mariscos en San Ramón y desde hace 3 años ya está ahorrando para lograrlo.