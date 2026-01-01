Así se recibió el año en la fuente de la Hispanidad al estilo Times Square

Para recibir este año nuevo, en San Pedro se organizó un evento que, guardando las distancias, se trataba de una actividad al mejor estilo de de Times Square, en Nueva York.

En las redes sociales de ChepeTown se publicó un video del momento justo del conteo final, en el que se ven las calles llenas de personas, quienes dieron la bienvenida al año nuevo en medio de un juego de pólvora.

San Pedro recibió una fiesta de final de año al estilo Times Square (Shutterstock)

La actividad empezó en horas de la tarde, con conciertos y carreras alrededor de la rotonda de la fuente y, por las imágenes que andan dando vueltas en redes sociales, parece que fue todo un éxito.

Intentamos conctactar a la Municipalidad de Montes de Oca, para preguntar datos de asistencia y de incidentes, pero de momento, no hemos obtenido respuesta.