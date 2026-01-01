Nacional

Así se recibió el año en la fuente de la Hispanidad al estilo Times Square

Al mejor estilo de Nueva York, en San Pedro se organizó un evento en plena fuente de la Hispanidad para recibir el 2026

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Para recibir este año nuevo, en San Pedro se organizó un evento que, guardando las distancias, se trataba de una actividad al mejor estilo de de Times Square, en Nueva York.

LEA MÁS: Luna del lobo y lluvia de meteoritos, con esos espectáculos nos recibe el cielo del 2026

En las redes sociales de ChepeTown se publicó un video del momento justo del conteo final, en el que se ven las calles llenas de personas, quienes dieron la bienvenida al año nuevo en medio de un juego de pólvora.

San Pedro recibió una fiesta de final de año al estilo Times Square (Shutterstock)

La actividad empezó en horas de la tarde, con conciertos y carreras alrededor de la rotonda de la fuente y, por las imágenes que andan dando vueltas en redes sociales, parece que fue todo un éxito.

Intentamos conctactar a la Municipalidad de Montes de Oca, para preguntar datos de asistencia y de incidentes, pero de momento, no hemos obtenido respuesta.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
San PedroTimes SquareNew YorkCosta Rica
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.