Luna del lobo y lluvia de meteoritos, con esos espectáculos nos recibe el cielo del 2026

Con el inicio de un nuevo año, el 2026, el cielo quiere celebrar a lo grande los próximos 365 días; por eso, recién comenzando, vamos a tener la primera Superluna.
No es cualquier Superluna, es la conocida como Luna del Lobo y el próximo año, porque estamos a horas de que finalice el 2025, es muy especial, ya que será la primera Superluna del 2026.
Para entendernos mejor, será una Luna llena, mejor dicho, una enorme Luna llena porque la veremos más grande y brillante que siempre.
Este espectáculo lunar lo vamos a disfrutar el próximo 3 de enero. Así es, a pocas horas de comenzado el 2026, así que anótelo en su calendario, sobre todo si es amante de la astronomía.
Ojo, que la Luna llena la vamos a poder disfrutar desde el 1.° de enero, pero su máxima visibilidad será el 3 y su momento de mayor grandeza y brillo será a las 5:03 de la mañana, cuando la veremos 6% más grande y 12% más brillante.
Lluvia de meteoritos
La Superluna del Lobo no viene sola; resulta que estará muy acompañada por Júpiter. Además, a partir del próximo 4 de enero, un día después, entre las 2 a.m. y las 6 a.m., se podrá disfrutar de la lluvia de meteoritos llamada Cuadrántidas.
Es la primera lluvia grande de meteoritos del año y es una de las mejores porque se podrán ver, aproximadamente, entre 30 y 40 por hora.
La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una luna llena promedio. Ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita.
La Luna no cambia realmente de tamaño, simplemente se acerca más a la Tierra.