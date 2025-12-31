Luna del lobo y lluvia de meteoritos, con esos espectáculos nos recibe el cielo del 2026

Con el inicio de un nuevo año, el 2026, el cielo quiere celebrar a lo grande los próximos 365 días; por eso, recién comenzando, vamos a tener la primera Superluna.

No es cualquier Superluna, es la conocida como Luna del Lobo y el próximo año, porque estamos a horas de que finalice el 2025, es muy especial, ya que será la primera Superluna del 2026.

La Superluna del lobo se podrá ver el próximo 3 de enero. (Rafael Pacheco Granados)

Para entendernos mejor, será una Luna llena, mejor dicho, una enorme Luna llena porque la veremos más grande y brillante que siempre.

Este espectáculo lunar lo vamos a disfrutar el próximo 3 de enero. Así es, a pocas horas de comenzado el 2026, así que anótelo en su calendario, sobre todo si es amante de la astronomía.

Ojo, que la Luna llena la vamos a poder disfrutar desde el 1.° de enero, pero su máxima visibilidad será el 3 y su momento de mayor grandeza y brillo será a las 5:03 de la mañana, cuando la veremos 6% más grande y 12% más brillante.

Lluvia de meteoritos

La lluvia de meteoritos, Cuadrántidas, es el próximo 4 de enero. (Shutterstock)

La Superluna del Lobo no viene sola; resulta que estará muy acompañada por Júpiter. Además, a partir del próximo 4 de enero, un día después, entre las 2 a.m. y las 6 a.m., se podrá disfrutar de la lluvia de meteoritos llamada Cuadrántidas.

Es la primera lluvia grande de meteoritos del año y es una de las mejores porque se podrán ver, aproximadamente, entre 30 y 40 por hora.

La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una luna llena promedio. Ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita.

La Luna no cambia realmente de tamaño, simplemente se acerca más a la Tierra.