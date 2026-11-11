¡Atención, conductores! La avenida Segunda está cerrada en este momento por esta razón

Si usted anda en San José y necesita pasar por la avenida Segunda, urge que lea esta información.

Debido a la masiva manifestación de docentes y pensionados del Magisterio Nacional, la avenida Segunda —una de las arterias viales más importantes de la capital— se encuentra totalmente cerrada y tomada por los manifestantes.

Manifestación en el centro de San José por la educación y los salarios. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El movimiento, que arrancó en las inmediaciones de la iglesia de La Merced, en el centro de San José, se dirige a lo largo de toda la avenida Segunda. El objetivo del bloque sindical es llegar hasta la plaza de la Democracia, justo frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa.

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Este evento mantiene el tránsito vehicular completamente paralizado en el corazón de la capital. La gran cantidad de personas se extiende por un tramo muy importante de la calzada, imposibilitando por completo el paso de los conductores y obligando al desvío de las rutas de autobuses.

Manifestación en el centro de San José por la educación y los salarios. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Si usted debe transitar por el centro de San José esta mañana, le recomendamos tomar rutas alternas y todas las previsiones del caso. Se estima que la fuerte afectación vial se mantendrá hasta que la movilización termine su recorrido y se concentre frente al Congreso.