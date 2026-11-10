Educadores tomarán las calles de San José este miércoles para protestar contra fuertes recortes, salarios y pensiones

Sindicatos docentes se lanzarán a las calles este miércoles. Foto: Fernanda Matarrita

Distintos sindicatos y representantes del sector educación se lanzarán a las calles este miércoles 11 de noviembre en una movilización nacional, con el objetivo de plantear una serie de fuertes exigencias al Gobierno de la República respecto a las condiciones laborales del gremio y la defensa integral de la educación pública.

La marcha principal tiene programada su salida a las 9:00 a. m. desde las inmediaciones del parque de La Merced, en el corazón de San José.

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Desde ese punto, el contingente avanzará por las principales vías de la capital hasta culminar en la plaza de la Democracia, justo frente a la Asamblea Legislativa.

Diversas organizaciones han extendido un llamado a sus bases afiliadas para asegurar una asistencia masiva.

SEC, ANDE, APSE, entre otros participarán en la movilización. (SEC para La Nación/SEC para La Nación)

Entre los grupos confirmados destacan la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), junto a otras asociaciones y colectivos del sector. Además de la participación de las universidades públicas.

De manera especial, la Universidad Técnica Nacional (UTN) también confirmó su participación oficial en la protesta, motivada principalmente por el rechazo categórico a los recientes recortes aplicados al presupuesto universitario estatal.

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Junto a esta razón, los participantes exigirán el reconocimiento de derechos salariales y el pago de la deuda que el estado tiene con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

ANDE comunicó anteriormente que la asistencia a esta movilización está amparada por el derecho a huelga, contemplado en el Código de Trabajo. Incluso llamaron a sus afiliados a participar vestidos de blanco en la movilización.

Esta movilización también cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). “La educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo del país y una oportunidad para construir un futuro con más posibilidades para todas las personas”, indicaron en el comunicado de convocatoria.