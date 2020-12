“Mucha gente me ha criticado por mi forma de pensar sobre este tema, pero no puedo creer que sea yo la única que se preocupa por lo que está pasando. Tenemos que tomar en cuenta que este es un año especial, que requiere medidas especiales y no se trata nada más de que digan que van a llevar los toreros heridos a un hospital privado, porque si hiciera falta ese centro médico podría dar soporte a pacientes, ya sea con covid o de alguna otra emergencia si fuera necesario”, expresó la legisladora.