Banco le echará la mano a clientes más afectados por las tasas de interés

Las medidas aplicadas por el Banco Central para mantener la estabilidad de la inflación, provocó un efecto sobre las tasas de interés que afectó fuertemente a los clientes que tenían préstamos bancarios.

Si el aumento de la cuota de su préstamo de vivienda le subió mucho y no ha sufrido para poder pagarlo, puede que le echen la mano en el banco. (Shutterstock/Shutterstock)

Para los más golpeados por el aumento en las tasas de interés, el Banco Nacional implementó un tope hasta por un año a las cuotas de los clientes de créditos de vivienda y tras una valoración de cada uno de los casos, le echará la mano a los que muestren síntomas justificados de no tener cómo hacer frente a dicha alza.

Esa medida no implica que no deban pagar los saldos atrasados, ni tampoco que no se deban seguir pagando los meses posteriores. Los clientes que apliquen para estas condiciones deben continuar pagando los créditos y mantenerse al día.

Los clientes que estén en esta situación deben ir a la oficina donde se solicitó el crédito, para que le hagan un análisis del caso y le digan si aplica o no, para una revisión de cada caso, que no necesariamente está relacionada con el ajuste de tasa.

“El Banco Nacional dispone de una normativa de restructuración amplia y robusta para atender de forma integral la solicitud de nuestros clientes, según la actividad, segmento o dificultad”, explicó Ronald Guerrero, director general de crédito del Banco Nacional.

Este 2022 la tasa básica pasiva del Banco Central pasó de 2,90% a 6,24% a noviembre de este año, mientras que la tasa TRI en colones a seis meses pasó de 2,82% a 9,45% ambas de referencia variable.

Las tasas de interés se han mantenido al alza desde el año pasado porque están relacionadas al incremento en la tasa de política monetaria del Banco Central, que pasó de 0,75 % en diciembre pasado, a 9% en la actualidad, como medida para disminuir la inflación.