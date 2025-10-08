Brote de bacteria Ralstonia mannitolilytica afecta a varios pacientes en Costa Rica

El Ministerio de Salud informó que 10 personas resultaron infectadas por una bacteria que se detectó en los servicios hospitalarios del país. (Shutterstock/Shutterstock)

El Ministerio de Salud alertó sobre el brote de una bacteria que se detectó en algunos servicios hospitalarios del país.

Se trata de la bacteria Ralstonia mannitolilytica que se puede encontrar en ambientes húmedos como el agua y el suelo y causa infecciones en las personas con defensas bajas o con condiciones de salud delicadas.

De acuerdo con una investigación médica publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, esta bacteria puede causar infecciones del torrente sanguíneo en pacientes inmunocomprometidos. También provoca sepsis, meningitis y bacteriamia asociada a catéter venenoso central.

Las autoridades indicaron que hay 10 personas afectadas, entre ellas 7 hombres y 3 mujeres. Ellas tienen edades que van desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Todas recibieron la atención médica que necesitaban y ha habido una evolución favorable en la mayoría de los pacientes.

Debido a este brote, las autoridades activaron medidas y emitieron recomendaciones para los hospitales, por ejemplo, reforzar las medidas de limpieza, desinfección e higiene de manos.

El Ministerio de Salud emitió medidas y recomendaciones para los hospitales del país tras brote de bacteria. (Foto: Marvin Caravaca)

También se debe hacer una toma y análisis de muestras de agua, desinfectantes, jabones, soluciones médicas y equipos utilizados en los centros médicos para determinar la presencia de esta bacteria.

Además, se debe aplicar protocolos de aislamiento en los pacientes afectados y sus contactos.

Salud recordó a la ciudadanía de mantener buenas prácticas de higiene, como el lavado frecuente de manos, para evitar infecciones.

