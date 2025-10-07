El nuevo sistema tributario TRIBU-CR se inicia con quejas y errores técnicos

El Ministerio de Hacienda habilitó el lunes 6 de octubre el nuevo sistema tributario TRIBU-CR, pero no tuvo un buen inicio. (Esta imagen fue tomada de Shutterstock y modificada con inteligencia artificial) (Shutterstock/Shutterstock)

El nuevo portal tributario TRIBU-CR no tuvo un buen inicio, pues muchos usuarios se quejaron por los problemas que tuvieron a la hora de ingresar al sistema.

Este lunes 6 de octubre entró en vigor el nuevo sistema TRIBU-CR, que sustituye a todos los portales que fueron suspendidos hace unas semanas por el Ministerio de Hacienda. Allí los contribuyentes pueden presentar declaraciones, así como emitir facturas.

Sin embargo, tuvo un inicio atropellado, ya que, según contadores, el sistema es muy tedioso. Esto a pesar de que Hacienda ha emitido explicaciones de cómo utilizar el portal.

“Ha presentado muchas pulgas, el proceso de incluir a un usuario es tedioso, hay muchos códigos y muchas personas no tienen paciencia, más cuando somos nosotros quienes nos estamos registrando. No aparecen deudas ni empresas”, dijo Kattia Gómez, contadora independiente.

Ella afirmó que cada rato se cae el sistema.

Por su parte, el contador Francisco Sánchez comentó a La Teja que hay serios problemas.

“No llegan las claves y la declaración del IVA, que, supuestamente, iba a ser más fácil, no se cumplió eso”, dijo el experto.

Incluso, varios contribuyentes expresaron, a través de los comentarios en las redes sociales de Hacienda, que no tuvieron buena suerte cuando utilizaron el sistema.

“No llega el SMS y si solo se pone el correo, sale error”, “No puedo registrarme, tengo el mensaje: ‘La combinación de datos introducida no devuelve un obligado tributario’”, “Me dejó entrar con la firma, pero ya no me deja, está caído para firma digital”, “No deja dar autorizaciones a terceros”, son algunos comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.

Hacienda dio diferentes respuestas a los usuarios; por ejemplo: “Sugerimos intentar con otro navegador de internet y, si el incidente persiste, acudir a cualquiera de las Administraciones Tributarias del país, donde con mucho gusto los compañeros atenderán su inquietud”.

También compartió una imagen con los medios de contacto para atender las dudas de los usuarios.

Este medio consultó a Hacienda sobre las quejas que han tenido los usuarios sobre TRIBU-CR, pero estamos a la espera de la respuesta.

