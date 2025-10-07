Fuertes lluvias provocan nueva suspensión de clases en estos centros educativos

Varios centros educativos en Alajuela y Puntarenas fueron suspendidos nuevamente para este miércoles 8 de octubre por las fuertes lluvias. Foto: Mayela López (Mayela López)

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció por tercera vez la suspensión de clases para algunas zonas de Puntarenas y Alajuela debido a las fuertes lluvias que han causado inundaciones y derrumbes en el país.

Las autoridades tomaron la decisión de suspender las lecciones en varios centros educativos para resguardar la seguridad de los estudiantes, así como los docentes y personal administrativo.

Esta decisión se hizo con base a los lineamientos de la alerta #33 de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varios lugares.

Estos son los centros educativos donde no habrá clases este miércoles 8 de octubre, según la Dirección Regional:

Dirección Regional de Occidente (Alajuela)

Escuela La Constancia

Dirección Regional de Puntarenas

Escuela Riojalandia

IPEC Escuela Augusto Colombari

IPEC, sede central, parcialmente afectado

Escuela El Chagüite

Escuela Flora Guevara Barahona

Escuela Barrio San Luis

Escuela Fray Casiano de Madrid

Escuela Veinte de Noviembre

Jardín de Niños de Fray Casiano

El MEP decidió suspender lecciones para este miércoles 8 de octubre con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes y los docentes. (Shutterstock/Shutterstock)

A diferencia de este martes 7 de octubre, que también se suspendieron las lecciones en algunos lugares, la lista de escuelas afectadas por la cancelación de clases fue reducida.

El MEP anunció el lunes 6 de octubre una larga lista de centros educativos suspendidos en Alajuela, por ejemplo, la escuela Quebradilla, CTP Piedades del Sur, liceo Magallanes, escuela San Bosco, escuela El Salvador, sin embargo, este martes las autoridades solo suspendió clases en un centro educativo para este miércoles.

