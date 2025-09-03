¿Busca casa? Coopealianza ofrece buenas opciones de lotes y fincas desde los ¢9 millones

Si usted está en busca de casa, Coopealianza tiene varias ofertas de lotes y fincas a buenos precios.
Las ofertas van desde los ¢9 millones hasta los ¢20 millones, según las opciones que está ofreciendo esta entidad en su sitio web.
La Teja se tomó la libertad de escoger las opciones con mejores precios, así que aproveche a construir sus sueños bajo un techo.
Estos son los lotes y fincas disponibles a la venta:
Lote en Upala
- ID propiedad: 3701651
- Ubicación: San José, Upala, Alajuela. 500 metros al norte del cruce a Villa Hermosa, camino a La Victoria.
- Área del terreno: 402.27 m²
- Área de construcción: 27 m²
- Precio: ¢20.811.046
- Contacto: 4800-2284
Lote en Coto Brus
- ID propiedad: 11901646
- Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. 150 metros al norte del minisuper La Central.
- Área del terreno: 357 m²
- Área de construcción: 75.74 m²
- Precio: ¢20.975.574
- Contacto: 4800-2284
Lote en Orotina
- ID propiedad: 480754
- Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela. Barrio Pueblo Nuevo, del taller Gato, 30 metros norte y 60 metros oeste.
- Área del terreno: 225 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Precio: ¢16.944.170
- Contacto: 4800-2284
Finca en Pérez Zeledón
- ID propiedad: 481754
- Ubicación: Pejibaye, Pérez Xeledón, San José. Barrio Las Delicias, 200 metros sur del minisuper Las Delicias.
- Área del terreno: 33.919 m²
- Área de construcción: 0 m²
- Precio: ¢11.510.800
- Contacto: 4800-2284
Finca en San Carlos
- ID propiedad: 6001759
- Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Cerro Cortés, 500 metros este, 270 metros norte y 35 metros este de la Escuela de Cerro Cortés.
- Área del terreno: 336 m²
- Área de construcción: 80 m²
- Precio: ¢18.910.032
- Contacto: 4800-2284
Lote en Sarapiquí
- ID propiedad: NA
- Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Tucán, del Ebais 420 metros suroeste, 210 metros oeste y 47 metros norte, terreno en margen izquierdo.
- Área del terreno: 437 m²
- Área de construcción: 0 m²
- Precio: ¢9.619.820
- Contacto: 4800-2284
Cabe mencionar que en esta zona hay varios lotes con el mismo precio.
Si le interesa buscar otras opciones de lotes y fincas, puede encontrarlas en este enlace: https://coopealianza.fi.cr/venta-propiedades/.
