¿Busca casa? Coopealianza ofrece buenas opciones de lotes y fincas desde los ¢9 millones

Coopealianza está ofreciendo varios lotes y fincas a buenos precios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si usted está en busca de casa, Coopealianza tiene varias ofertas de lotes y fincas a buenos precios.

Las ofertas van desde los ¢9 millones hasta los ¢20 millones, según las opciones que está ofreciendo esta entidad en su sitio web.

La Teja se tomó la libertad de escoger las opciones con mejores precios, así que aproveche a construir sus sueños bajo un techo.

Estos son los lotes y fincas disponibles a la venta:

Lote en Upala

ID propiedad: 3701651

3701651 Ubicación: San José, Upala, Alajuela. 500 metros al norte del cruce a Villa Hermosa, camino a La Victoria.

San José, Upala, Alajuela. 500 metros al norte del cruce a Villa Hermosa, camino a La Victoria. Área del terreno: 402.27 m²

402.27 m² Área de construcción: 27 m²

27 m² Precio: ¢20.811.046

¢20.811.046 Contacto: 4800-2284

Lote en Coto Brus

ID propiedad: 11901646

11901646 Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. 150 metros al norte del minisuper La Central.

San Vito, Coto Brus, Puntarenas. 150 metros al norte del minisuper La Central. Área del terreno: 357 m²

357 m² Área de construcción: 75.74 m²

75.74 m² Precio: ¢20.975.574

¢20.975.574 Contacto: 4800-2284

Lote en Orotina

ID propiedad: 480754

480754 Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela. Barrio Pueblo Nuevo, del taller Gato, 30 metros norte y 60 metros oeste.

Orotina, Orotina, Alajuela. Barrio Pueblo Nuevo, del taller Gato, 30 metros norte y 60 metros oeste. Área del terreno: 225 m²

225 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Precio: ¢16.944.170

¢16.944.170 Contacto: 4800-2284

Finca en Pérez Zeledón

ID propiedad: 481754

481754 Ubicación: Pejibaye, Pérez Xeledón, San José. Barrio Las Delicias, 200 metros sur del minisuper Las Delicias.

Pejibaye, Pérez Xeledón, San José. Barrio Las Delicias, 200 metros sur del minisuper Las Delicias. Área del terreno: 33.919 m²

33.919 m² Área de construcción: 0 m²

0 m² Precio: ¢11.510.800

¢11.510.800 Contacto: 4800-2284

Finca en San Carlos

ID propiedad: 6001759

6001759 Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Cerro Cortés, 500 metros este, 270 metros norte y 35 metros este de la Escuela de Cerro Cortés.

Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Cerro Cortés, 500 metros este, 270 metros norte y 35 metros este de la Escuela de Cerro Cortés. Área del terreno: 336 m²

336 m² Área de construcción: 80 m²

80 m² Precio: ¢18.910.032

¢18.910.032 Contacto: 4800-2284

Lote en Sarapiquí

ID propiedad: NA

NA Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Tucán, del Ebais 420 metros suroeste, 210 metros oeste y 47 metros norte, terreno en margen izquierdo.

La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Tucán, del Ebais 420 metros suroeste, 210 metros oeste y 47 metros norte, terreno en margen izquierdo. Área del terreno: 437 m²

437 m² Área de construcción: 0 m²

0 m² Precio: ¢9.619.820

¢9.619.820 Contacto: 4800-2284

Cabe mencionar que en esta zona hay varios lotes con el mismo precio.

Si le interesa buscar otras opciones de lotes y fincas, puede encontrarlas en este enlace: https://coopealianza.fi.cr/venta-propiedades/.

