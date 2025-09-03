Nacional

¿Busca casa? Coopealianza ofrece buenas opciones de lotes y fincas desde los ¢9 millones

La entidad cuenta con opciones en diferentes zonas del país

Por Ingrid Hidalgo
Concasa, venta de vivienda
Coopealianza está ofreciendo varios lotes y fincas a buenos precios. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si usted está en busca de casa, Coopealianza tiene varias ofertas de lotes y fincas a buenos precios.

Las ofertas van desde los ¢9 millones hasta los ¢20 millones, según las opciones que está ofreciendo esta entidad en su sitio web.

La Teja se tomó la libertad de escoger las opciones con mejores precios, así que aproveche a construir sus sueños bajo un techo.

Estos son los lotes y fincas disponibles a la venta:

Lote en Upala

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: 3701651
  • Ubicación: San José, Upala, Alajuela. 500 metros al norte del cruce a Villa Hermosa, camino a La Victoria.
  • Área del terreno: 402.27 m²
  • Área de construcción: 27 m²
  • Precio: ¢20.811.046
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Coto Brus

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: 11901646
  • Ubicación: San Vito, Coto Brus, Puntarenas. 150 metros al norte del minisuper La Central.
  • Área del terreno: 357 m²
  • Área de construcción: 75.74 m²
  • Precio: ¢20.975.574
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Orotina

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: 480754
  • Ubicación: Orotina, Orotina, Alajuela. Barrio Pueblo Nuevo, del taller Gato, 30 metros norte y 60 metros oeste.
  • Área del terreno: 225 m²
  • Área de construcción: 42 m²
  • Precio: ¢16.944.170
  • Contacto: 4800-2284

Finca en Pérez Zeledón

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: 481754
  • Ubicación: Pejibaye, Pérez Xeledón, San José. Barrio Las Delicias, 200 metros sur del minisuper Las Delicias.
  • Área del terreno: 33.919 m²
  • Área de construcción: 0 m²
  • Precio: ¢11.510.800
  • Contacto: 4800-2284

Finca en San Carlos

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: 6001759
  • Ubicación: Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela. Barrio Cerro Cortés, 500 metros este, 270 metros norte y 35 metros este de la Escuela de Cerro Cortés.
  • Área del terreno: 336 m²
  • Área de construcción: 80 m²
  • Precio: ¢18.910.032
  • Contacto: 4800-2284

Lote en Sarapiquí

Coopealianza está ofreciendo varias fincas y lotes a buenos precios, para aquellas personas que están en busca de un hogar.
  • ID propiedad: NA
  • Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. Barrio El Tucán, del Ebais 420 metros suroeste, 210 metros oeste y 47 metros norte, terreno en margen izquierdo.
  • Área del terreno: 437 m²
  • Área de construcción: 0 m²
  • Precio: ¢9.619.820
  • Contacto: 4800-2284

Cabe mencionar que en esta zona hay varios lotes con el mismo precio.

Si le interesa buscar otras opciones de lotes y fincas, puede encontrarlas en este enlace: https://coopealianza.fi.cr/venta-propiedades/.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

