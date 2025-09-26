Cámara Nacional de Radiodifusión rechaza subasta de frecuencias anunciada por MICITT y SUTEL

CANARA rechazó la subasta de frecuencias de televisión y radio que anunció el MICITT y la SUTEL. (Shutterstock/Shutterstock)

La Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) rechazó la subasta de frecuencias de televisión y radio que anunció el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Resulta que las autoridades informaron el jueves 25 de setiembre los precios base para la subasta, cuyos montos se basaron en los estudios de necesidad y factibilidad proporcionados por Sutel.

Tras el anuncio, CANARA señaló que, después de revisar las versiones definitivas del cartel de licitación para la radiodifusión, persisten errores, que habían advertido anteriormente.

Por eso, se realizarán objeciones técnicas y jurídicas sobre la subasta.

“La Cámara y sus asociados reiteran su posición firme de que las concesiones de radiodifusión deben ser, válidamente, prorrogadas en los términos establecidos por la Ley de Radiodifusión, incluyendo los ajustes de la Ley General de Telecomunicaciones de 2008. Por esa razón, cualquier intento de desconocer la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, atenta contra el normal desarrollo de actividad privada de interés público esencial para la democracia”, comunicó.

“CANARA reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad jurídica de radiodifusiones, así como con la continuidad de un servicio gratuito que garantiza la pluralidad informativa y la libertad de expresión en Costa Rica”, añadió.

Precios base para frecuencias de radio

El MICITT anunció precios base para las radios AM y FM. Es decir, las empresas que cuentan con alguna emisora de radio deben enviar una oferta, con el mismo precio base o un monto más elevado, para obtener la frecuencia que requiera por un periodo de 15 años.

Empresas de televisión y radiodifusión deberán remitir sus ofertas a la SUTEL para obtener la frecuencia que requieran. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Estos son los precios base para la subasta:

Radio AM (banda de 10 kHz)

Nacional : $15.693 (¢7.956.351)

: $15.693 (¢7.956.351) Chorotega : $1.227 (¢622.089)

: $1.227 (¢622.089) Central : $9.653 (¢4.894.071)

: $9.653 (¢4.894.071) Pacífico Central : $947 (¢480.129)

: $947 (¢480.129) Huetar Norte : $1.336 (¢677.352)

: $1.336 (¢677.352) Brunca : $1.115 (¢565.305)

: $1.115 (¢565.305) Huetar Caribe: $1.416 (¢717.912)

Radio FM (banda de 200 kHz)

Nacional : $313.867 (¢159.130.569)

: $313.867 (¢159.130.569) Chorotega : $24.545 (¢12.444.315)

: $24.545 (¢12.444.315) Central : $193.051 (¢97.876.857)

: $193.051 (¢97.876.857) Pacífico Central : $18.945 (¢9.605.115)

: $18.945 (¢9.605.115) Huetar Norte : $26.711 (¢13.542.477)

: $26.711 (¢13.542.477) Brunca : $22.295 (¢11.303.565)

: $22.295 (¢11.303.565) Huetar Caribe: $28.320 (¢14.358.240)

Las empresas tienen un plazo de 40 días para remitir sus ofertas a la SUTEL.

