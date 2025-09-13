Candidato a diputado que encabeza papeleta del PLN en Guanacaste recibió sanción de la Contraloría

Ronald Alberto Campos Villegas encabeza papeleta de diputados del PLN por Guanacaste. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ronald Alberto Campos Villegas, ratificado este sábado como candidato a diputado de Liberación Nacional por el primer lugar de Guanacaste, recibió una sanción administrativa de la Contraloría General de la República en abril pasado.

LEA MÁS: Excandidato a la vicepresidencia de José María Figueres encabeza papeleta de diputados del PLN por San José

Campos Villegas fue suspendido 15 días de su trabajo en la presidencia del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.) y sin goce de salario porque el ente contralor lo vinculó con un desvío de fondos parafiscales ajenos a lo que establecido en la ley en esa institución.

El caso se tramitó bajo el expediente CGR‑PA‑2023002705 y el 30 de abril, Campos Villegas y los otros 15 funcionarios sancionados fueron notificados del “castigo”, el cual tuvieron que cumplir porque la CGR declaró sin lugar los recursos de apelación y revocatoria que presentaron.

El PLN realiza este sábado su Asamblea Nacional. En la foto el secretario general del partido, Miguel Guillén. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A pesar de esa sanción, don Ronald fue electo por la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional para encabezar la papeleta de diputados de la provincia de Guanacaste, en las Elecciones Generales del 2026.

LEA MÁS: Álvaro Ramos anuncia candidatas a la vicepresidencia del PLN para elecciones del 2026

El reconocido cooperativista obtuvo 148 votos de los asambleístas verdiblancos, quienes eligen a sus candidatos a diputados para las elecciones del 2026 en el Centro Nacional de Convenciones, en Heredia.