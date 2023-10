Carlos Jiménez: “He visto cómo Dios rescata de la garra de la muerte a niños que dábamos por fallecidos”

Tras una carrera de 34 años en el Hospital de Niños, al pediatra Carlos Jiménez Herrera lo designaron recientemente como director. El asume el puesto que dejó, por pensión, la doctora Olga Arguedas.

Al pediatra Carlos Jiménez recientemente lo nombraron como el nuevo director del Hospital Nacional de Niños. (Rafael Pacheco Granados)

El trabajo no resulta nuevo para él, pues llevaba 11 años como subdirector, por lo cual, en muchas ocasiones tuvo que asumir como el máximo jerarca interino de ese centro médico.

Fiel creyente en Dios, de carácter muy fuerte y que prefiere estar en su casa tranquilo antes de asistir a una actividad con muchas personas, así es este médico, quien tomó formalmente las riendas del HNN en medio de la turbulencia por la crisis que genera tanto menor internado con problemas respiratorios graves.

La Teja conversó con él durante más de media hora y a continuación presentamos parte de esa cordial entrevista.

- Doctor, ¿cómo se ha sentido ya con su nombramiento oficial?

Es una gran responsabilidad y más aún cuando me toca asumir en un periodo en que la situación del país es bastante difícil y sobre todo para la población pediátrica. Ha tocado establecer negociaciones externas e internas para salir avante en conjunto con la necesidad y demanda que tienen nuestros pacientes.

- ¿La coyuntura no fue la ideal, ante la crisis por los problemas respiratorios?

No fue la que uno hubiera esperado como para poder irse adaptando al puesto, sino que de una vez a entrar y trabajar muy fuerte.

- ¿Cuánto le facilitó conocer al dedillo la administración para afrontar esa coyuntura?

Bastante, porque tenía más de 10 años sustituyendo la dirección general. No era un puesto indiferente del todo o nuevo. En periodos cortos lo venía ejerciendo.

- ¿Qué representa para usted ese nombramiento?

Le doy gracias a Dios porque todas las cosas que suceden en la vida son bendiciones de él y tengo muy presente que no estaría en el puesto si a Dios no le hubiera complacido tenerme ahí. Es una enorme responsabilidad de tener que suplir a una excelente directora general. También con la población infantil y todos los funcionarios del hospital para mantener los niveles de excelencia que lo caracterizan y reconocen a nivel nacional e internacional.

Jiménez tiene 60 años de edad. Afirma que su día comienza y termina con la lectura de la biblia. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Hace cuánto ingresó al HNN y cómo ha sido su carrera en ese hospital?

Con la Caja inicié hace 36 años y medio, en uno de los cantones más humildes y necesitados, con menos fuentes de trabajo y mayores índices de pobreza, Los Chiles, en la frontera norte, donde estuve un año y 10 meses como médico general y tuve el honor de traer al mundo a más de 95 niños. Mis planes eran especializarme en pediatría y lo comencé a consolidar el 1 de febrero de 1989, cuando llegué al Hospital de Niños y desde ahí no me he apartado.

- ¿Y qué vino después?

En 1992 pasé como médico asistente al servicio de consulta de choque de emergencias. Pasé a ser asistente del jefe de Consulta Externa alrededor del año 94 y desde el 2001 me tocó ejercer la jefatura de Consulta Externa hasta abril de 2016, para pasar a la subdirección general hasta el 11 de agosto de este año. Desde ese día estoy en la Dirección. Son 34 años aquí en mi segundo hogar, al que le guardo un especial cariño, con lo más valioso que tiene, su recurso humano.

- Ya no atenderá pacientes, ¿cuánto le duele eso?

La parte que más me ha hecho sufrir es casualmente esa. Yo estudié para ser médico, mi profesión base es médico pediatra y evidentemente para mí es fundamental compartir con los niños, atenderlos y participar de la parte operativa de una consulta médica. Dios dispone ahora una función diferente, de supervisión y planificación, que significa el deber de velar por el adecuado funcionamiento de todos los equipos, personal y demás elementos.

- En tantos años, ¿qué ha sido lo más duro de afrontar y vivir en ese hospital?

Uno nunca se va a acostumbrar a lidiar con la comunicación de la muerte de un menor a los papás. Ese es uno de los momentos más duros porque el ser humano no está preparado a la posibilidad de que un niño puede fallecer y que sean los padren quienes los entierren y no al revés, como normalmente nuestro cerebro está preparado. Ver el sufrimiento de los padres, los grupos que son especialmente vulnerables como los de hematooncología que sufren secuelas por accidentes de tŕansito, quemaduras e intoxicaciones que se puedieron prever y que obedecen a factores de distracción y negligencia de los papás.

- ¿Y la experiencia más dulce y satisfactoria?

He tenido la dicha de poder ver en muchas cosas lo maravilloso, grandioso y portentoso de Dios haciendo que las cosas que parecen imposibles para los seres humanos se conviertan en posibles para él y ver cómo nuestro padre celestial rescata de la garra de la muerte a algunos niños, a quienes nosotros en nuestra debilidad humana ya dábamos por muertos, definitivamente es un privilegio el cual he tenido la oportunidad de observar en esos 34 años.

- ¿Que le enseñó doña Olga Arguedas, la exdirectora?

Con la doctora me une una amistad y aprendizaje de años. Es una persona extremadamente ordenada, organizada, lectora insigne, estudiosa, con una capacidad de administrar el tiempo para llevar diversos proyecto en simultáneo, con mucha habilidad también para manejo del recurso humano. Convivir con ella fue un aprendizaje continuo, una maestra fundamental.

El nuevo director del HNN aparece en esta fotografia (el tercero de derecha a izquierda), en sus inicios como pediatra. (Tomadas de Facebook.)

- Usted no se anda por las ramas y regaña a los papás cuando tiene que hacerlo o llamar la atención por las negligencias en casa, ¿se considera regañón?

Me considero de carácter fuerte. Sí soy una persona que me reconozco obsesivo compulsivo y me gusta evidentemente las cosas bien hechas. Sé que debo comprender a todas las personas que están conmigo porque en este puesto debo ser un líder, un motivador y una persona que más bien inspire a quienes están comnigo a trabajar y ejecutar los diferentes proyectos. Sé que una de mis falencias es mi carácter y que tengo que controlarlo.

- Su familia: esposa y dos hijas. ¿Cuánto tiempo les puede dedicar ahora como director?

Tengo muy claro que el valor más preciado del ser humano primero es tener a Dios en su corazón y segundo la familia. No nos podemos sentir dueños de la familia, tiene que estar muy claro que todos los bienes y personas con las que convivimos son prestadas por la vida y por Dios. Sé que mi tesoro son ellas y trato de convivir al máximo con mi esposa, pues ya mis hijas partieron de mi hogar. Ambas son profesionales, son mis ojitos y mis niñas amadas, aunque ya sean adultos jóvenes.

Jiménez tiene 33 años de casado con Maricel Hurtado. Tienen dos hijas, María Gabriela y Silvia Elena. (Tomadas de Facebook.)

- ¿Quienes lo inspiran en su trabajo diario?

Mi inspiración diaria siempre es Dios. Mi día comienza con la palabra de Dios, con oración, con lectura y termina igual. Por supuesto que mi esposa y mis hijas son mi inspiración.

- ¿Qué hace cuando no está en el hospital?

Me gusta mucho nadar, he perdido un poquito la práctica y en parte es por el trajín de este proceso de adaptación al puesto. Me cuesta un poco socializar y no soy de estar en grandes reuniones, aún en mi casa soy bastante solitario, me gusta la lectura y el tiempo que pueda lo aprovecho para compartir con mi familia.

- ¿Nada de nietos?

No, mis hijas aún no tienen hijos, pero sí me gustaría algún día ser abuelo.