Caso de mamá no vidente que dejaron fuera de graduación de hijo sacudió al MEP

Las imágenes de una mamá llorando en la puerta de la escuela de su hijo porque no la dejaron entrar a la graduación, le tocó el corazón a muchas personas, incluso a los funcionarios del MEP.

Este miércoles 25 de enero Melvin Chaves Duarte, viceministro Académico del Ministerio de Educación (MEP), compareció ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor para hablar sobre el tema y aseguró que les duele mucho lo que pasó.

Doña Sandra Ugalde no pudo entrar a la graduación de uno de sus hijos y eso la destrozó. Foto: Cortesía. (Cortesía)

El doloroso hecho se dio el pasado 22 de diciembre en la escuela Arturo Torres, en Esparza, Puntarenas. Sandra Ugalde, quien es no vidente, llegó toda alegre a la graduación de su hijo, pero le cerraron el portón en la cara, le dijeron que no podía entrar porque ella quería ingresar con una de sus hijas para que le sirviera de lazarillo y no permitían elingreso de menores que no fueran a graduarse.

El funcionario del MEP reconoció que ese caso puso en evidencia que a los funcionarios del MEP les hace falta sensibilización y aprender a escuchar a los padres de familia y estudiantes para tomar decisiones sobre las actividades que llevan a cabo.

A mamá no vidente le impidieron la entrada a la graduación de su hijo

El viceministro dijo que si había pocos espacios disponibles para que los familiares de los niños asistieran a la graduación, lo mejor era que hicieran dos graduaciones, una en la mañana y otra en la tarde, en lugar de solo una y así se resolvía el problema.

Chaves dijo que luego de la grosería redactaron un informe que recabó las evidencias de lo que pasó, con los nombres de los funcionarios involucrados y también trataron de contactar a doña Sandra para conocer su versión de lo ocurrido, pero no pudieron hablar con ella porque tenía un problema de salud.

Melvin Chaves, viceministro del MEP, dice que harán lo posible para que no se repitan casos como este. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Capacitaciones

El funcionario dijo que como la situación se dio cuando ya habían salido las clases, prácticamente no pudieron retroalimentar a los educadores sobre el tema, pero apenas entren a clases lo harán.

Para ello se hicieron Comisiones de Sensibilización que capacitarán a los funcionarios para que aprendan a tener una comunicación asertiva y preguntar temas delicados de forma certera, para así se evitar conflictos y tomar buenas decisiones.

Video: Diputados le dieron durísimo al ministro de Hacienda por el “megaridículo” que hizo

“El aseguramiento de la calidad en estos servicios debe ser fundamental, las políticas deben llegar a los niveles más bajos.

“Los educadores apenas están regresando a los centros educativos, apenas se retomen las clases se tomarán las acciones para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”, dijo el viceministro.

Este es el formulario para participar: https://forms.gle/PyfhiyHTfzWuaETh9