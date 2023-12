Caso de Rodrigo Chaves y Nogui Acosta contra Leonel Baruch dio un giro inesperado

La novela que inició el año pasado entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta y el empresario Leonel Baruch, tuvo un giro inesperado.

El pleito entre estos personajes inició cuando el Gobierno anunció con bombos y platillos una denuncia por un megacaso de evasión fiscal contra Baruch, cosa que el empresario ha negado desde el primer momento.

Nogui Acosta tuvo que reconocer el informe técnico nunca existió. Foto: Presidencia.

Según informó el periódico La Nación, el caso tuvo un nuevo capítulo que podría cambiar todo el argumento del Gobierno, ya que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no tuvo más remedio que reconocer ante los magistrados de la Sala Constitucional que el informe técnico que él dijo que sustentaba el megacaso, en realidad nunca existió.

Nogui hizo la revelación luego de que los magistrados le advirtieron de que presentarían una denuncia penal en su contra, por la eventual comisión del delito de desobediencia, si no cumplía la orden de entregar a Baruch el informe sobre el supuesto fraude por ¢11.000 millones.

El ministro no tuvo más remedio que comunicar por escrito a la Sala IV que no puede cumplir con la orden porque el único documento que tiene es un oficio que, en criterio del Tribunal, no cumple con los elementos de rigor para ser considerado un informe técnico.

Ante esa realidad, el ministro de Hacienda solicitó a los jueces constitucionales dejar sin efecto la advertencia de incumplimiento.

Acosta dijo que él mencionó el supuesto informe técnico en una comparecencia que tuvo en la Asamblea Legislativa porque es práctica normal, en la Dirección General de Tributación, emitir dicho documento, como cierre de la actuación fiscalizadora de control tributario, pero no tenía conocimiento de este.

Leonel Baruch pidió pasar el expediente a la Fiscalía para una investigación. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Baruch se sacudió

Ante las nuevas revelaciones, Leonel Baruch pidió a la Sala IV enviar el expediente a la Fiscalía para que se haga la respectiva investigación y se siga el proceso por incumplimiento, por considerar que Acosta actuó de mala fe y en contra al deber de probidad.

Baruch dice que el Gobierno quiso usar el brazo tributario nacional para fines políticos y espurios, en su contra, solo por el hecho de ser el presidente de la Junta Directiva de un medio de comunicación (CRHoy) de línea crítica al gobierno de (Rodrigo) Chaves Robles”.

“Con mentiras, ahora confesas, pretendió, haciendo uso de los poderes de la Administración Tributaria, dañar financiera y reputacionalmente a un ‘enemigo’ político del presidente de la República”, expresó el empresario.