Señor está desesperado porque lleva 7 años esperando una cirugía para quitarle una hernia

Omar Vindas tiene 7 años de esperar por una cirugía y considera que en la Caja no lo ayudan. Cortesía.

Un hombre de 68 años está desesperado porque desde hace años necesita una cirugía y asegura que en la Caja ignoran su caso.

En una noche de abril del 2016, don Omar Vindas corría por la plaza de deportes de San Rafael Abajo de Desamparados cuando recibió un impacto de bala en su abdomen. A él le encantaba el atletismo y solía participar en varias carreras, por eso entrenaba todos los días.

LEA MÁS: Accidente no truncó el sueño de músico de Pavas de ir con la Banda de Zarcero al Desfile de las Rosas

En el hospital San Juan de Dios lo operaron para retirarle la bala, pero al mes se le estaba abriendo la herida y las capas de la piel se la abrieron por dentro, al día de hoy tiene una hernia de gran tamaño, lo que le provoca problemas para caminar y desde hace un año ya no puede trabajar.

“Perdí la movilidad de la mano derecha, tengo problemas en los intestinos, se me alteró la presión y tengo problemas cardiacos, a veces me coloco una faja en el abdomen y hace unos meses, mientras que caminaba por la calle me tuve que acostar, porque el dolor era insoportable. Yo no puedo vivir así”, comentó este desamparadeño.

Vindas era atleta y debido a la hernia no ha podido volver a practicar su deporte favorito. Cortesía.

No tiene vida

Don Omar aseguró que es una persona que no ha tenido problemas y al día de hoy no sabe por qué le dieron el balazo.

Luego de que le quitaron la bala, a los días sintió que “algo le caminaba por dentro”, cosa que lo tenía extrañado.

“A causa de la cirugía perdí 15 kilos, se me alteró la sangre y poco a poco me fui recuperando, pero nuevamente comencé a sentirme mal, fui a emergencias del San Juan y me dijeron que se me estaba abriendo la cirugía, pero en su momento no se podía hacer nada, porque debía pasar un año para recuperarme”, comentó el señor, quien era vendedor ambulante.

LEA MÁS: Gordo Navideño: Dos mujeres ganaron millones de la forma más insospechada

La situación en vez de mejorar se fue complicando, el tiempo pasaba y no llegaba el momento de pasar nuevamente por el quirófano.

“Logré que me programaran la cirugía, pero el día que me iban a operar a mi hija le dijeron que no había anestesiólogos, me reprogramaron la cita. En la Caja aseguran que me estuvieron llamando para operarme, pero no les contesté, pese a que dimos varios números de teléfono.

“Me dijeron que no aparecía en el sistema y por eso presenté un recurso de amparo, pero me lo rechazaron, porque en la Caja alegaron que no contesté y en enero del 2020 volví a iniciar el proceso para que me operaran. En ese entonces ya habían pasado 4 años y mi hernia se hacía más grande y llegó la pandemia y se suspendieron las cirugías”, agregó.

Con los años volvió a pedir información para saber cuándo sería operado, pero en el Ebáis de la localidad lo enviaban a la clínica Marcial Fallas y después de mucho presionar, tendrá una cita a mediados del año 2024, para que sea valorado.

“Padezco dolores de estómago, me estreso mucho, tengo problemas del corazón, he perdido el equilibrio y mji hija Melissa me tiene que bañar. Tengo otra cita para cardiología en noviembre del otro año, pero no puedo esperar más, cada día me siento más inservible, no puedo caminar.

“He ido más de 15 veces a la clínica, al Ebáis, porque mi operación es inminente, tengo un daño dentro de mi cuerpo, pero en la Caja inventaron un protocolo para las listas de espera y es un daño, porque no le dan al paciente el seguimiento que merece y yo necesito operarme, no necesito una cita para valoración”, detalló.

El paciente espera que el hospital San Juan de Dios pueda operarlo. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Caja responde

La Teja consultó a la Caja sobre el caso de don Omar y esto respondió el departamento de comunicación del hospital San Juan de Dios.

“En relación con la consulta, se rechaza la afirmación del paciente, toda vez que no se encuentra en lista de espera en ningún servicio quirúrgico en el Hospital San Juan de Dios, siendo que, fue depurado de la lista de espera desde el año 2018, al no ser localizado en tres oportunidades diferentes, con más de 8 días de diferencia entre llamadas, para indicarle su fecha de cirugía.

“Ante tal panorama, se aplicó el procedimiento de depuración establecido en la ‘Guía de ingreso resolución y depuración de listas de espera para procedimientos médicos y quirúrgicos, de la Caja Costarricense de Seguro Social’, emitida por la gerencia médica en el año 2015 y oficio ‘GM-UTLE-CPE-29183-2017 sobre inclusión de nuevas variables de Arca Quirúrgico’, para proceder a depurar con ello la lista de espera de interés y con ello el paciente fue egresado de la misma.

“En octubre de 2023, el paciente inició nuevamente el trámite conforme la normativa vigente y solicitó una referencia al Ebáis de su área de atracción. La referencia fue tramitada y ya tiene cita programada con el médico especialista en Cirugía General para su valoración”, citó el centro médico en un correo electrónico.