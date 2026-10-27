CCSS y Ministerio de Salud hacen importante anuncio sobre el EDUS y la medicina de empresa

El Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tuvo un importante avance en el proceso de ampliación de su uso hacia otros establecimientos externos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La entidad anunció que actualmente está dando pasos hacia una segunda etapa de implementación que permitirá extender el expediente digital a los servicios de medicina de empresa.

CCSS anuncia una nueva función que tendrá el EDUS con la medicina de empresa. (Cortesía)

Como parte de esta iniciativa, la Caja y el Ministerio de Salud firmaron un convenio para facilitar el acceso al EDUS a los funcionarios de este ministerio, mediante los servicios de medicina de empresa.

Este esfuerzo busca extender su uso a instituciones públicas y empresas que cuentan con convenios de sistemas alternativos con la Caja.

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Unificación de información

Uno de los principales beneficios de esta iniciativa es la unificación de la información de salud de los usuarios, de manera que los funcionarios puedan contar con un único expediente para sus consultas y atenciones médicas, fortaleciendo la seguridad, calidad y oportunidad de los servicios de salud.

Roberto Blanco Topping, jefe de Implantación de Soluciones Digitales del Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI), asegura que este nuevo paso garantiza la seguridad y la protección de datos de los usuarios.

“Este camino lo recorremos con mucha seguridad, ya que nuestro equipo trabajó en todas las áreas necesarias para brindar un servicio de calidad, orientado a que la persona usuaria pueda beneficiarse de esta implementación”, enfatizó Blanco.

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Esto ayudará a unificar los expedientes de salud. (Archivo)

En el proceso también participan otras áreas técnicas, como el Área de Estadística en Salud, la Dirección de Tecnologías y Comunicaciones y el Programa de Sistemas Alternativos de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.

Durante la primera etapa de ampliación del EDUS a entidades públicas, la implementación comenzó con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Actualmente, el proceso también se encuentra en desarrollo en los centros penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz.

Este proceso contempla actividades de capacitación, gestión del cambio, implementación y ajustes tecnológicos, con el objetivo de garantizar que el servicio funcione de manera óptima una vez que entre en operación.