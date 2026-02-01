Chances: estos son los números ganadores del sorteo mundialista de este sábado 31 de enero

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este sábado 31 de enero el Sorteo Mundialista de Chances, uno extraordinario del calendario oficial de 2026 que se juega bajo la modalidad de fracción única y con un atractivo plan de premios millonarios, cuyos números y series oficiales se mantienen pendientes.

LEA MÁS: Estos fueron los números ganadores de los Chances de este viernes 30 de enero

La realización del sorteo este sábado responde a una programación especial vinculada a este evento extraordinario, distinto a los sorteos regulares de Chances que se realizan entre semana. El sorteo se desarrolló bajo la organización y fiscalización de la JPS, institución encargada de la administración de los juegos oficiales en el país.

El sorteo mundialista de Chances se realizará este sábado 31 de enero. (Junta de Protección Social/JPS)

Premios del sorteo mundialista de Chances

El sorteo contó con el siguiente plan de premios por billete, de acuerdo con lo establecido por la Junta de Protección Social:

LEA MÁS: ¿Sorteo de Chances un sábado? Esto es todo lo que debe saber del millonario sorteo mundialista que dejará muchos ganadores

Premio mayor:

Reparte ₡7.500.000 por billete

Número: 63

63 Series: 765, 518,332, 745, 882, 417, 186 y 792

765, 518,332, 745, 882, 417, 186 y 792 Se entregan 8 premios mayores con el mismo número y diferentes series.

Segundo premio:

Reparte ₡3.000.000 por billete

Número: 78

78 Series: 773, 453, 484, 991 y 652

773, 453, 484, 991 y 652 Se entregan 5 segundos premios con el mismo número y diferentes series.

Tercer premio:

Reparte ₡2.000.000 por billete

Número: 29

29 Series: 374, 972, 977, 381 y 477

374, 972, 977, 381 y 477 Se entregan 5 terceros premios con el mismo número y diferentes series.

Además de los tres premios principales, durante el sorteo se distribuyeron premios adicionales, según el plan oficial:

992 premios para billetes con el número igual al premio mayor y diferente serie: ₡80.000

para billetes con el número igual al premio mayor y diferente serie: 995 premios para billetes con el número igual al segundo premio y diferente serie: ₡18.000

para billetes con el número igual al segundo premio y diferente serie: 995 premios para billetes con el número igual al tercer premio y diferente serie: ₡13.000

En el premio extra del acumulado que estaba en 617 millones de colones salió una bolita con tres millones de colones para el número 02 y la serie 508.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deberán presentar el billete con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, respetando los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

Los resultados oficiales del Sorteo Mundialista de Chances se publicarán en los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el proceso de validación.

La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la institución y en la edición impresa de La Teja.

El sorteo mundialista de Chances se realiza este sábado 31 de enero. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Nota realizada con ayuda de IA