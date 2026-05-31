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Chances: estos son los números ganadores del sorteo extraordinario de este sábado 30 de mayo

El Sorteo Mundialista de Chances se realizó este sábado 30 de mayo con un atractivo plan de premios

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El Sorteo Mundialista celebrado este sábado 30 de mayo se convirtió en uno de los eventos extraordinarios más esperados por los jugadores de la Lotería Popular, gracias a su modalidad de fracción única y a un atractivo plan de premios que repartió millones de colones entre los participantes.

Números ganadores del Sorteo Mundialista

Los números ganadores resultaron ser los siguientes:

Premio mayor

Reparte ₡7.500.000 por fracción única

Número: 32

Series: 604, 483, 479, 181, 800, 594, 164 y 411.

Se entregan ocho premios mayores con el mismo número y diferentes series.

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Segundo premio

Reparte ₡3.000.000 por billete.

Número: 68

Series: 646, 190, 445, 110 y 496.

Se entregan cinco premios con el mismo número y diferentes series.

La IA eligió un número “afortunado” para Chances de este martes.
Este sábado se llevó a cabo el popular Sorteo Mundialista. (Chatgpt/Chatgpt)

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Tercer premio

Reparte ₡2.000.000 por billete.

Número: 75

Series: 457, 809, 988, 945 y 473.

Se entregan cinco premios con el mismo número y series diferentes.

Premios adicionales y acumulado

Además de los tres premios principales, el plan oficial contempla cientos de premios adicionales para aumentar las posibilidades de ganar.

Entre ellos destacan 992 premios de ₡80.000 para billetes con el mismo número del premio mayor y diferente serie.

También se distribuyen 995 premios de ₡18.000 para quienes coincidan con el número del segundo premio y 995 premios de ₡13.000 para quienes tengan el número del tercer premio, ambos con series distintas.

Por su parte, en el premio extra del acumulado alcanzaba los ₡125 millones de colones, pero salió una bolita en blanco con una combinación con 2 millones de colones para el número 51 y la serie 940.

El próximo domingo 31 de mayo el monto del acumulado millonario será de ₡150 millones de colones, que se jugará en dos emisiones.

En el sorteo de Lotto, la combinación ganadora es la siguiente: 20-22-29-03-32. Dos aciertos le paga 600 colones, tres aciertos 9500 colones, cuatro aciertos 100 mil colones y cinco aciertos distribuye el monto de 190 millones de colones.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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