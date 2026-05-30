¿Salió su número? Estos son los resultados de los Chances de la JPS de este viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo se jugó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), cuyo premio mayor era de 240 millones de colones en dos emisiones.

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El juego inició pasadas las 7:30 p.m. y las tómbolas giraron para sacar los números para cada premio.

Estos fueron los números favorecidos de este sorteo:

Premio mayor: 30, serie 269.

Segundo premio: 04, serie 131.

Tercer premio: 12, serie 969.

Este viernes se jugó el sorteo de Chances, cuyo premio mayor es de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Para este juego, el segundo premio era de 37 millones de colones y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted resultó ganador en este sorteo, aproveche esta oportunidad para cambiar su premio.

Puede ir a las oficinas de la JPS con el pedacito en buen estado para que le entreguen el monto que le corresponde.

La JPS anunció los números favorecidos de los Chances. (JPS/JPS)

También puede cambiar el premio en los bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la Junta.

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En caso de que haya comprado el número en línea, debe esperar a que el dinero le sea depositado en la cuenta bancaria que registró.

¿Cuándo habrán otros sorteos de la JPS?

Este sábado 30 de mayo habrá un sorteo ordinario de Chances Mundialistas, cuyo premio mayor es de 7,5 millones de colones por emisión.

La Junta también realizará el sorteo de Lotería este domingo 31 de mayo con un premio mayor de 175 millones de colones por emisión.

Este fin de semana la JPS jugará un sorteo ordinario de Chances y otro de Lotería. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El juego iniciará pasadas las 7:30 p.m. en la página de Facebook de la JPS.

Si usted quiere probar su suerte, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, 10.000 colones.

Esto pasó con el premio Acumulado

El Acumulado Millonario inició este viernes con un botín de 100 millones de colones y 74 bolitas en blanco, una con la palabra “acumulado”.

La bolita que salió fue en blanco, equivalente a un premio de dos millones de colones y que obliga a ir a la tómbola caliente, donde se saca la cantidad de combinaciones favorecidas.

La tómbola eligió la bolita con el número 2, por lo que se eligieron dos combinaciones favorecidas, cada una con un premio de dos millones.

Las combinaciones premiadas fueron la de la serie 317 con el número 20 y la de la serie 338 con el número 20.

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