Precio del tomate y del repollo registra fuerte aumento en ferias del agricultor

Un producto subió de precio considerablemente en las ferias del agricultor, según datos del Consejo Nacional de Producción (CNP).

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Se trata del repollo verde, el cual tuvo una variación del 14.1% con respecto a la semana del 11 al 15 de mayo.

El repollo verde pasó de tener un costo de 377 a 430 colones la semana pasada (53 colones más).

Cada semana el CNP publica una lista de los productos y sus precios en las ferias del agricultor y los supermercados de la semana anterior. En dicha información, señala cuánto varió el producto con respecto a la semana antepasada.

Según datos del CNP, el repollo verde subió de precio en las ferias del agricultor. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

Además del repollo verde, el tomate y la cebolla seca amarilla también subieron de precio en las ferias del agricultor.

En el caso del tomate, pasó de 920 a 1.000 colones (80 colones más) y la cebolla seca amarilla, de 1.127 a 1.173 colones.

El CNP reportó que solamente el chile dulce bajó de precio considerablemente; pasó de 383 a 364 colones.

Repollo también subió en supermercados

Según los datos del CNP, el repollo también subió de precio en los supermercados.

Sin embargo, a diferencia de las ferias del agricultor, este producto tuvo una variación mayor: un 21.5%.

Hace dos semanas este producto estaba en 464 colones y la semana anterior subió a 563 colones.

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El aguacate Hass importado, el chile dulce, la papa blanca, el tomate y los huevos también subieron de precio en los supermercados.

Mientras tanto, la zanahoria, el plátano, la cebolla seca amarilla y el banano disminuyeron su valor.

El CNP también reportó un aumento en el precio del repollo verde en los supermercados. (Cortesía /Cortesía)

Estas carnes subieron de precio

Algunos tipos de carne subieron de precio en los supermercados, según el CNP.

La chuleta económica de cerdo pasó de 2.576 a 2.736 colones (¢160 más), la costilla de cerdo de 3.790 a 4.194 colones (¢404 más), la pechuga de pollo entera de 2.298 a 2.739 colones (¢441 más) y la posta de cerdo de 2.718 a 3.324 colones (¢606 más).

El CNP señaló que la carne molida premium de res bajó de precio en los supermercados, pasando de 4.396 a 3.789 colones.

Asimismo, el bistec de res especial también disminuyó su valor, de 7.595 a 7.300 colones.

En las carnicerías no hubo cambios en los precios de las carnes.

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