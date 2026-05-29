¿Cuándo pagan las pensiones en junio? Estas son las fechas por régimen

Pronto llegará junio y esto significa que vendrán nuevas fechas para el depósito de la pensión, según el régimen al que pertenecen los jubilados.

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Los pensionados recibirán su pago respectivo este mes para saldar deudas o cubrir algunas necesidades propias y de su familia.

Algunos tendrán que esperar a fin de mes para tener el dinero, mientras que otros recibirán el depósito en dos semanas.

Los pensionados recibirán su depósito en diferentes fechas en junio según el régimen al que pertenecen. (Canva/Stock)

Estas son las fechas del pago de las pensiones:

CCSS: 30 de junio

Magisterio (JUPEMA): 19 de junio (Régimen Transitorio de Reparto) y 12 de junio (Régimen de Capitalización Colectiva)

Ministerio de Hacienda: 19 de junio

Poder Judicial: 15 y 29 de junio

¿En qué se diferencian las pensiones del Magisterio? El RTR protege a todas las personas que empezaron a laborar en el sector educativo antes del 15 de julio de 1992, mientras que el RCC es para los empleados que empezaron a trabajar después de esa fecha.

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¿Qué debe hacer si ve alguna irregularidad?

Si usted ve alguna irregularidad en el depósito de su pensión, es importante que la reclame ante el sistema de pensiones al que pertenece para que le resuelvan la situación.

Para que le depositen la pensión, debe tener su cuenta bancaria activa y con los datos actualizados; de esta forma se evita el atraso en el pago.

Los pensionados deben reclamar si encuentran alguna irregularidad en su pensión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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