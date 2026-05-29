Finanzas y tecnología

Banco ofrece casas desde ₡29 millones en distintas zonas de la GAM

Algunas propiedades que ofrece la entidad cuenta con descuentos

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Por Ingrid Hidalgo

El Banco de Costa Rica está ofreciendo viviendas en varios lugares dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) para aquellas personas que están buscando un lugar donde construir recuerdos y crear sueños.

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La entidad cuenta con varias opciones a través de su sitio web con descuentos; algunas casas se encuentran en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Algunas viviendas superan los 100 millones de colones; sin embargo, hay propiedades que tienen un valor más accesible y con descuento.

Este medio tuvo la libertad de elegir ciertas ofertas del Banco de Costa Rica, pero si usted quiere ver otras opciones, puede verlas en este enlace.

Condominio en Curridabat

Condominio en Curridabat
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 1-181419-F-000 / Nº 1-181996-F-000
  • Ubicación: Condominio Cipreses de Granadilla, apartamento en sétimo nivel F.F B-07-01A y estacionamiento en primer nivel F.F E-092
  • Área del terreno: 70 m²
  • Área de construcción: 70 m²
  • Precio final: ¢62.020.000,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Heredia

Casa en Heredia
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 4-167017-000
  • Ubicación: San Francisco, Heredia. La Aurora, del Salón Comunal Aries 175 m al norte, Residencial Los Cafetales, casa 4-G.
  • Área del terreno: 187,85 m²
  • Área de construcción: 143,00 m²
  • Precio final: ¢86.637.000,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Alajuela

Casa en Alajuela
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 2-451296-000
  • Ubicación: San Antonio, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal 600 m sur y 30 m oeste
  • Área del terreno: 190,87 m²
  • Área de construcción: 132,00 m²
  • Precio inicial: ¢42.345.000,00
  • Descuento: 30%
  • Precio final: ¢29.641.500,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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Casa en Aserrí

Casa en Aserrí
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 1-284389-000
  • Ubicación: Aserrí, San José. 200 m este y 50 m sur del antiguo plantel de autobuses de Barrio María Auxiliadora
  • Área del terreno: 497,38 m²
  • Área de construcción: 453,00 m²
  • Precio inicial: ¢125.591.000,00
  • Descuento: 30%
  • Precio final: ¢87.913.700,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Cartago

Casa en Cartago
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 3-153305-F-000
  • Ubicación: San Nicólas, Cartago. Condominio Paseo de los Estudiantes, finca N°28
  • Área del terreno: 281,00 m²
  • Área de construcción: 129,12 m²
  • Precio inicial: ¢115.210.000,00
  • Descuento: 25%
  • Precio final: ¢86.407.500,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Condominio en Pavas

Condominio en Pavas
El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 1-138362-F-000 / Nº 1-138351-F-000
  • Ubicación: San José, Pavas, Rohrmoser. Condominio The Place: finca filial 14 (apartamento 602), ubicado en el sexto nivel, y finca filial 25 (parqueo 11), ubicada en el nivel 1
  • Área del terreno: 103,00 m²
  • Área de construcción: 88,00 m²
  • Precio inicial: ¢123.221.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final: ¢104.737.850,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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