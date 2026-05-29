Banco ofrece casas desde ₡29 millones en distintas zonas de la GAM

El Banco de Costa Rica está ofreciendo viviendas en varios lugares dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) para aquellas personas que están buscando un lugar donde construir recuerdos y crear sueños.
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La entidad cuenta con varias opciones a través de su sitio web con descuentos; algunas casas se encuentran en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.
Algunas viviendas superan los 100 millones de colones; sin embargo, hay propiedades que tienen un valor más accesible y con descuento.
Este medio tuvo la libertad de elegir ciertas ofertas del Banco de Costa Rica, pero si usted quiere ver otras opciones, puede verlas en este enlace.
Condominio en Curridabat
- Folio N.º 1-181419-F-000 / Nº 1-181996-F-000
- Ubicación: Condominio Cipreses de Granadilla, apartamento en sétimo nivel F.F B-07-01A y estacionamiento en primer nivel F.F E-092
- Área del terreno: 70 m²
- Área de construcción: 70 m²
- Precio final: ¢62.020.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Heredia
- Folio N.º 4-167017-000
- Ubicación: San Francisco, Heredia. La Aurora, del Salón Comunal Aries 175 m al norte, Residencial Los Cafetales, casa 4-G.
- Área del terreno: 187,85 m²
- Área de construcción: 143,00 m²
- Precio final: ¢86.637.000,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Alajuela
- Folio N.º 2-451296-000
- Ubicación: San Antonio, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal 600 m sur y 30 m oeste
- Área del terreno: 190,87 m²
- Área de construcción: 132,00 m²
- Precio inicial: ¢42.345.000,00
- Descuento: 30%
- Precio final: ¢29.641.500,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
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Casa en Aserrí
- Folio N.º 1-284389-000
- Ubicación: Aserrí, San José. 200 m este y 50 m sur del antiguo plantel de autobuses de Barrio María Auxiliadora
- Área del terreno: 497,38 m²
- Área de construcción: 453,00 m²
- Precio inicial: ¢125.591.000,00
- Descuento: 30%
- Precio final: ¢87.913.700,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Casa en Cartago
- Folio N.º 3-153305-F-000
- Ubicación: San Nicólas, Cartago. Condominio Paseo de los Estudiantes, finca N°28
- Área del terreno: 281,00 m²
- Área de construcción: 129,12 m²
- Precio inicial: ¢115.210.000,00
- Descuento: 25%
- Precio final: ¢86.407.500,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
Condominio en Pavas
- Folio N.º 1-138362-F-000 / Nº 1-138351-F-000
- Ubicación: San José, Pavas, Rohrmoser. Condominio The Place: finca filial 14 (apartamento 602), ubicado en el sexto nivel, y finca filial 25 (parqueo 11), ubicada en el nivel 1
- Área del terreno: 103,00 m²
- Área de construcción: 88,00 m²
- Precio inicial: ¢123.221.000,00
- Descuento: 15%
- Precio final: ¢104.737.850,00
- Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com
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