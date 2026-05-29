Banco ofrece casas desde ₡29 millones en distintas zonas de la GAM

El Banco de Costa Rica está ofreciendo viviendas en varios lugares dentro del Gran Área Metropolitana (GAM) para aquellas personas que están buscando un lugar donde construir recuerdos y crear sueños.

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La entidad cuenta con varias opciones a través de su sitio web con descuentos; algunas casas se encuentran en San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Algunas viviendas superan los 100 millones de colones; sin embargo, hay propiedades que tienen un valor más accesible y con descuento.

Este medio tuvo la libertad de elegir ciertas ofertas del Banco de Costa Rica, pero si usted quiere ver otras opciones, puede verlas en este enlace.

Condominio en Curridabat

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-181419-F-000 / Nº 1-181996-F-000

Ubicación: Condominio Cipreses de Granadilla, apartamento en sétimo nivel F.F B-07-01A y estacionamiento en primer nivel F.F E-092

Condominio Cipreses de Granadilla, apartamento en sétimo nivel F.F B-07-01A y estacionamiento en primer nivel F.F E-092 Área del terreno: 70 m²

70 m² Área de construcción: 70 m²

70 m² Precio final: ¢62.020.000,00

¢62.020.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Heredia

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 4-167017-000

Ubicación: San Francisco, Heredia. La Aurora, del Salón Comunal Aries 175 m al norte, Residencial Los Cafetales, casa 4-G.

San Francisco, Heredia. La Aurora, del Salón Comunal Aries 175 m al norte, Residencial Los Cafetales, casa 4-G. Área del terreno: 187,85 m²

187,85 m² Área de construcción: 143,00 m²

143,00 m² Precio final: ¢86.637.000,00

¢86.637.000,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Alajuela

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 2-451296-000

Ubicación: San Antonio, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal 600 m sur y 30 m oeste

San Antonio, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal 600 m sur y 30 m oeste Área del terreno: 190,87 m²

190,87 m² Área de construcción: 132,00 m²

132,00 m² Precio inicial: ¢42.345.000,00

¢42.345.000,00 Descuento: 30%

30% Precio final: ¢29.641.500,00

¢29.641.500,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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Casa en Aserrí

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-284389-000

Ubicación: Aserrí, San José. 200 m este y 50 m sur del antiguo plantel de autobuses de Barrio María Auxiliadora

Aserrí, San José. 200 m este y 50 m sur del antiguo plantel de autobuses de Barrio María Auxiliadora Área del terreno: 497,38 m²

497,38 m² Área de construcción: 453,00 m²

453,00 m² Precio inicial: ¢125.591.000,00

¢125.591.000,00 Descuento: 30%

30% Precio final: ¢87.913.700,00

¢87.913.700,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Cartago

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 3-153305-F-000

Ubicación: San Nicólas, Cartago. Condominio Paseo de los Estudiantes, finca N°28

San Nicólas, Cartago. Condominio Paseo de los Estudiantes, finca N°28 Área del terreno: 281,00 m²

281,00 m² Área de construcción: 129,12 m²

129,12 m² Precio inicial: ¢115.210.000,00

¢115.210.000,00 Descuento: 25%

25% Precio final: ¢86.407.500,00

¢86.407.500,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Condominio en Pavas

El BCR ofrece propiedades en diferentes partes del país con una variedad de precios. Algunas viviendas cuentan con descuentos. (Banco de Costa Rica/Banco de Costa Rica)

Folio N.º 1-138362-F-000 / Nº 1-138351-F-000

Ubicación: San José, Pavas, Rohrmoser. Condominio The Place: finca filial 14 (apartamento 602), ubicado en el sexto nivel, y finca filial 25 (parqueo 11), ubicada en el nivel 1

San José, Pavas, Rohrmoser. Condominio The Place: finca filial 14 (apartamento 602), ubicado en el sexto nivel, y finca filial 25 (parqueo 11), ubicada en el nivel 1 Área del terreno: 103,00 m²

103,00 m² Área de construcción: 88,00 m²

88,00 m² Precio inicial: ¢123.221.000,00

¢123.221.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢104.737.850,00

¢104.737.850,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

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