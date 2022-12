Chofer de camión recolector de basura: “Se pulseó hasta el final, eso es lo que queríamos ver de la Sele”

El amor y la pasión por la Selección Nacional no tiene límites y se vive con la misma intensidad en todo el país. Este 1° de diciembre en que Costa Rica jugó con Alemania en la Copa Mundo Qatar 2022, los recolectores de basura de la empresa EBI, en la planta de desechos de Aserrí demuestran que el oe, oe, oe, oe, ticos, ticos, se canta con el corazón.

Los recolectores de basura de Aserrí no perdieron detalle del partido de la sele. (Cortesía)

Sin pensarlo mucho, los de EBI le colgaron una pantallota a un carro recolector de basura y lo acomodaron para que todos pudieran ver y pasar con el Jesús en el corazón ante unos alemanes que, en el primer tiempo, nos vacunaron solo una vez… La fe de clasificar a la siguiente fase del Mundial seguía intacta.

Recolectores de basura, mecánicos, choferes, entre otros, disfrutaron del partido de la Sele en el Parque de Tecnología Ambiental Aserrí.

A un camión recolector de basura le pegaron una pantallota. (Cortesía)

Frente a la improvisada pantalla había “estadio lleno”, porque una gran mayoría de trabajadores se pusieron la roja y se acomodaron donde pudieron para animar y rezar por un triunfo tico.

Don Allan Montenegro, el chofer del camión al que le pusieron la pantalla, nos comentó: “La actividad (de ver el partido en pantallota) me pareció excelente. Fue algo salido de serie, se celebró bonito, se compartió bonito y estoy muy agradecido con la organización.

Allan Montenegro, chofer de camión recolector de basura de EBI Aserrí (Cortesía)

“Con respecto al partido, pues se pulseó con todo hasta el final, pero no se pudo y aquí estamos con la camiseta roja de Costa Rica bien pegada al pecho. Los 90 minutos los vivimos con mucha alegría y gran emoción”.

Incluso, don Allan se mandó con un análisis más profundo de los muchachos de Luis Fernando Suárez. “Vimos una Selección que es la que nos gusta: ofensiva, corriendo mucho, dejando todo en la cancha. Esa es la Selección que nos da grandes emociones. No ganamos, pero sí nos dejó un buen sabor de boca, hubo gol y celebración. Se pulseó hasta el final, eso es lo que queríamos ver de la Sele”.

Vean, la sele en EBI Aserrí jugó a "estadio" lleno. (Cortesía)

Axel Ortega, ayudante del taller mecánico, agregó: “Disfrutamos de momentos únicos con la Selección Nacional. Fue un partido muy disputado y la Sele luchó con todo.

“Los dos goles que se anotaron nos llevaron a la celebración máxima, era lo que estábamos esperando de Costa Rica en este Mundial. Fueron 90 minutos muy emocionantes, tenía tiempo de no emocionarme tanto con un partido de futbol, me gustó muchísimo. Lástima que no se pasó a segunda ronda, pero les agradezco a los jugadores la entrega. Quedo muy contento”.

Al final del partido, Costa Rica perdió 4-2 con Alemania y así terminó su participación en Qatar 2022; sin embargo, dejó un sabor de boca muy diferente al del primer partido ante España en el cual nos golearon 7-0.

Axel Ortega, Ayudante Taller Mecánico de EBI Aserrí (Cortesía)

Por todos lados

En todo lo que hicieron los ticos este 1° de diciembre, tanto empresas con sus diversas actividades, el partido de la Sele con los alemanes se metió en todos los rincones del país. Un claro ejemplo se vivió en las celebraciones oficiales de los 74 años de la Abolición del Ejército, porque en la Plaza de la Democracia, en San José, después de las primeras actividades en la mañana, en la cual estuvieron convocados excombatientes de 1948, se puso una pantalla para disfrutar los 90 minutos del juego.

Estas ticas se pusieron la roja en Atlanta, Estados Unidos y apoyaron a la sele. (Cortesía)

En el parque central de Grecia también se improvisó un estadio, porque pusieron una pantalla gigante. Doña Carmen Ulloa no cabía de la alegría por el partido. “No importa perder así cuando se entrega todo en la cancha y se nota que los jugadores pelearon cada balón. Lástima, creo que pudimos ganar, pero no importa, quedo feliz porque demostramos calidad”.

El parque central de Grecia se llenó de aficionados, fue un verdadero estadio improvisado. (Cortesía)

Varios ticos en Atlanta, Estados Unidos, se reunieron en el restaurante “Contigo Perú”, porque ahí pusieron varias pantallas.

La pantallota en Grecia convocó a cientos de personas. (Cortesía)

Daniela Jiménez, quien vivía en Tibás y ahora está en Atlanta, comentó: “Desde el inicio el partido estuvo muy bueno, sobre todo cuando logramos empatar. Los muchachos se entregaron al máximo. Después llegaron los otros dos goles y perdimos, pero la consolación que nos queda es que jugamos muy, muy bien. Terminamos con alegría por que cada jugador se esforzó al máximo”.