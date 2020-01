Ella me conoce, nosotros tenemos bastante tiempo de estar juntos, diez años. Ella sabe lo que soy, que me gusta ayudar y mientras esté en mis posibilidades no puedo decir que no. Ella estaba internada en el hospital, me dijo que se sentía bien y que estaba bien que fuera a dejar al paciente. Ella me apoyó, entonces me fui más tranquilo.