“En mi casa ya todos saben que poner el pasito en el camión es muy importante para mí y a ellos también les gusta que lo haga. En la calle la gente me pita, me dicen que qué bonito gesto, a veces me piden que pare para sacarle foto al portal y yo lo hago. Me gusta que la gente se interese en el pasito porque es algo positivo y de mucha bendición.