¿Quiere disfrutar a lo grande, con mucha fe y devoción, esta Semana Santa? Pues lo invitamos a que viva presencialmente todas las actividades que la Ciudad de los Niños (CDN) tiene para las familias del país, porque tiene sus puertas abiertas para todo el que quiera llegar.

Ciudad de los niños tiene sus puertas abiertas para toda las actividades de Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las actividades arrancaron el pasado domingo con la procesión y Santa Misa del Domingo de Ramos, pero tranquilos, que falta mucho más.

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El martes 31 de marzo, a partir de las 6:30 de la tarde será la representación de la Cena Pascual en el salón del gimnasio de la institución.

Para el Miércoles Santo (1 de abril), se realizará el Santo Viacrucis que inicia frente a la plaza de deportes de Ciudad de los Niños a partir de las 12:30 mediodía y será totalmente abierta al público. Las actuaciones del viacrusis son lindísimas, no se las puede perder.

El Miércoles Santo es el el viacrucis, no se lo pierda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Jueves Santo (2 de abril) habrá, a partir de las 6:30 p.m. y hasta las 10 p.m., la Hora Santa y vigilia en el monumento. También es abierta al público.

La celebración de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo será el Viernes Santo (3 de abril) a partir de las 3 p.m.. Un día después, el Sábado Santo, hay dos actividades: oficio de lecturas y laudes a las 8 a.m. y la solemne vigila pascual a las 7 p.m.

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Se cierra el Domingo de Resurrección con la procesión del Cristo resucitado a partir de las 10 de la mañana. Después habrá misa a las 11 a.m.

En Ciudad de los Niños hay unos 475 jóvenes en riesgo social, de entre los 12 y los 22 años. Es dirigida por sacerdotes de la Orden de Agustinos Recoletos.

Las actuaciones en Ciudad de los Niños son lindísimas y las puertas están abiertas para usted. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Les dan formación integral a jóvenes hombres de escasos recursos. Ayudan en diferentes áreas: residencias, psicología, orientación, trabajo social, arte y cultura, salud y nutrición, formación espiritual, deporte y recreación, así como educación académica y técnica.

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Es importante siempre recordar que la CDN no es un reformatorio, ni un internado, ni un centro de desintoxicación o solamente un colegio, CDN es formación integral.