Cocinera nicaragüense soñó toda su vida con tener su propio restaurante y ahora es una realidad

Marjorie Ulloa Mayorga es una valiente mujer nacida en Rivas, Nicaragua, que está cumpliendo en Costa Rica el sueño de su vida.

Desde que era una niña, su mamá le inculcó el amor por la comida casera. La pequeña le ayudaba a escribir recetas en cuadernos que la señora vendía; así aprendió que la cocina podía ayudarla a ganarse la vida.

Las mini enchiladas son de los platillos más gustados por los clientes. (Cortesía)

“Mi historia empezó hace muchos años. En el 2010 me mudé a Costa Rica, pero en el 2017 regresé un tiempo a Nicaragua. Luego, en el 2018, emigré a España; esa etapa marcó profundamente mi vida.

LEA MÁS: Nicaragüense dejó su negocio en el Mercado Borbón porque sintió un llamado que le cambió la vida

“No fue fácil empezar de nuevo en otro país, pero decidí que si estaba lejos de casa, tenía que aprovechar el tiempo para crecer. Durante esos años estudié y me preparé en áreas relacionadas con cocina, manipulación de alimentos, higiene, organización de cocina, atención al cliente y funcionamiento responsable de negocios. Aprendí sobre orden, limpieza, seguridad y cómo trabajar de manera profesional”, contó la mujer.

El restaurante está en el centro de Grecia. (Cortesía)

No tenía un restaurante, pero se preparó para cuando lo tuviera

En ese momento Marjorie no tenía un restaurante, pero sentía que todo ese aprendizaje tenía un propósito.

“Yo siempre digo que mi historia es como el cuento de La princesa y el sapo. Ella soñaba con tener su restaurante sin saber cómo lo iba a lograr; así era yo. Incluso, estando en España, hice una página de Facebook con el nombre del restaurante, como un sueño guardado. No tenía el local, no tenía el negocio, pero tenía el sueño vivo en mi corazón”, narró.

LEA MÁS: Nicaragüense que aprendió a hacer cajetas viendo videos de YouTube ahora tiene un negocio y va por más

A finales del 2022 regresó a Costa Rica con su familia, su esposo y sus tres hijos, que siempre han sido su principal apoyo.

Estuvieron viviendo un tiempo en Atenas y luego se mudaron a Grecia. Ese lugar les encantó por la tranquilidad y la calidez de la gente.

Marjorie no se cambia por nadie al ver su sueño hecho realidad. (Cortesía)

Llegó el momento de cumplir el gran sueño

Ya establecidos en Grecia, Marjorie sintió que era el momento de cumplir su gran sueño y poner su propio restaurante, uno que representara sus raíces. Se llama Sazón Nica Fogón de Oro.

“Mi amor por la cocina viene desde mucho antes. Mi mamá trabajó en cocina toda su vida... Sin saberlo, desde niña yo ya estaba aprendiendo que la cocina también podía ser trabajo, esfuerzo y una forma digna de salir adelante. Ahí nació mi conexión con la comida, con el orden en la cocina y con el valor de hacer las cosas con dedicación.

LEA MÁS: De TikToker viral a empresaria: Tica-Nica estrena show que montó por dos años

“Ha sido un proceso de mucha fe, paciencia y aprendizaje. No fue algo que naciera de un día para otro. Fue un sueño que venía caminando conmigo desde hace años. Cuando regresé a Costa Rica sentí que era el momento, porque ya traía preparación, experiencia de vida y el deseo de hacer algo que tuviera sentido para mi familia y nuestra cultura”, aseguró.

Ella cocina en el restaurante como si fuera para su familia. (Cortesía)

A la gente le gustó la comida nicaragüense

La cocinera dice que el proyecto empezó poco a poco y desde su propia casa, probando si a la gente le gustaba la comida nicaragüense que ella preparaba.

“Cocinábamos con el mismo cariño con que uno cocina para su familia y, gracias a Dios, la respuesta fue muy linda. La gente empezó a apoyarnos, a recomendarnos y ahí entendimos que podíamos dar el siguiente paso: abrir el restaurante.

LEA MÁS: Un diablito nicaragüense en Costa Rica es un verdadero guerrero de la vida

“No todo fue fácil; como todo emprendimiento, hubo nervios, dudas y retos, pero también mucho aprendizaje. Cada día uno mejora, organiza mejor la cocina, el servicio, los tiempos, la atención. Todo lo que estudié en años anteriores lo he ido aplicando aquí”, contó.

Marjorie asegura que lo más bonito ha sido ver cómo la gente se identifica con su comida.

Hay un área externa donde la gente puede disfrutar de la naturaleza. (Cortesía)

“Muchos nos dicen que nuestros platos les recuerdan a su país, a su mamá, a su infancia. Entonces ya no es solo un restaurante, es un lugar donde se conectan recuerdos y sentimientos. Y eso hace que todo el esfuerzo valga la pena”, comentó orgullosa.

Los platillos favoritos de quienes visitan el restaurante

La cocinera cuenta que en el menú están los asados de res con tajadas, que es el platillo más gustado por los clientes; las mini enchiladas y los nacatamales también son muy gustados y, en cuanto a las bebidas, la favorita de la gente es el cacao.

También vende quesillo, desayunos y almuerzos nicaragüenses, y hace poco sacaron la versión bowl de los almuerzos. Además, ofrecen empanadas de maduro, vigorón, tajadas, tacos, y el famoso baho.

El restaurante abrió hace pocos meses, pero la valiente está trabajando duro porque sueña con ver crecer su negocio.

Ella disfruta al ver que sus clientes disfrutan y recuerdan sus raíces. (Cortesía)

“Estoy trabajando para que el restaurante siga creciendo. Quiero que cada vez llegue más gente, que más personas conozcan nuestra comida y que el lugar se haga conocido por su sabor, su calidad y su buen trato.

“Mi meta es fortalecer el negocio, organizarnos mejor, ampliar poco a poco, agregar más platillos y seguir mejorando el servicio. También me gustaría que el restaurante siga siendo una oportunidad de trabajo para mi familia y que podamos sostenerlo en el tiempo, que se vuelva algo estable y duradero”.