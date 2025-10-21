Colegio de Veterinarios advierte algo que podría evitarle una muerte terrible a sus mascotas cuando llueve

Las mascotas sufren con las lluevas y los truenos, por eso hay que cuidarlas. (Shutterstock)

Si usted tiene mascotas, es importante que lea esta información para que las proteja en esta época lluviosa.

Ante las fuertes tormentas e inundaciones de las últimas semanas, el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica pide a la población proteger a sus mascotas y tomar medidas para minimizar el desarrollo de alergias respiratorias y dermatológicas, relacionadas con el incremento de la humedad en el ambiente.

“Frente a tormentas e inundaciones, los animales pueden sufrir angustia severa que, incluso, puede conllevar su muerte. Parte de ser un tutor responsable implica tomar las precauciones vinculadas con las afectaciones que podrían tener nuestros animales”, explicó la doctora Silvia Coto, presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria.

LEA MÁS: Hay noticias sobre la operación de la próstata del presidente Rodrigo Chaves

Mantenga a los perros y gatos dentro de la casa cuando hay tormenta eléctrica. (Shutterstock)

Recomendaciones para cuidar a las mascotas cuando llueven

Un grupo importante de mascotas, especialmente gatos y perros, presentan fobia a los rayos y truenos.

Los signos de estrés incluyen: temblores o jadeo excesivo, se esconden o intentan escapar, ladridos o maullidos constantes, destrucción de objetos, arañazos en puertas, falta de apetito o vómitos por ansiedad.

LEA MÁS: Si usted usa gas para cocinar, urge que lea esta información

Ante esa realidad y para evitar tragedias, el Colegio recomienda que las mascotas estén identificadas con una placa con los datos del propietario, por aquello de que se escapen por el susto.

Durante la tormenta, si la mascota está fuera de la casa, déjela entrar. Si presenta angustia, no la castigue, comprenda que está asustada.

En su hogar, prepare un espacio pequeño y cómodo (a manera de “cueva”) donde la mascota pueda sentirse protegida, ojalá sin ventanas, con su cama y juguetes.

LEA MÁS: Costarricense se fue a Italia sin permiso de los papás y lo que vivió terminó siendo una novela

Mantenga sus mascotas en lugares seguros, que les de confianza a los animales. (Shutterstock)

Trate de que las mascotas no vean las luces de los relámpagos

Cierre las cortinas para aplacar la luminosidad emitida por los rayos. Ponga música relajante o TV para aplacar el ruido de los truenos.

Después de la tormenta, algunas mascotas pueden ponerse a la defensiva y puede tomarles algunas horas o días para volver a la normalidad. Sáquelas a pasear para que liberen el estrés acumulado.

Si su mascota permanece extremadamente ansiosa, acuda a su médico veterinario para que evalúe la necesidad de terapias calmantes.