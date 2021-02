Otra de las recomendaciones es que cuando se usa una red social no se acepten desconocidos ni se publiquen datos sensibles o privados para no exponerse ante personas malintencionadas. Además, Bustamante fue enfático al decir que las contraseñas de aplicaciones, correos y usuarios no deben ser repetidas ni fáciles de adivinar como por ejemplo que el usuario use su nombre o la fecha de nacimiento.