Colores de Costa Rica iluminaron el Madison Square Garden, pero no por lo que muchos pensaron

El Madison Square Garden se ilumina con los colores rojo, blanco y azul durante el juego de los Rangers, esta foto antigua lo confirma (madison square garden new york rangers/ Banda Zarcero/madison square garden new york rangers)

Durante este fin de semana, varios usuarios compartieron en redes sociales imágenes del Madison Square Garden, en Nueva York, iluminado con los colores blanco, azul y rojo.

Muchos creyeron que se trataba de un gesto hacia Costa Rica con motivo del Mes de la Hispanidad, lo que generó orgullo y emoción entre quienes viven en el extranjero.

Sin embargo, la realidad detrás de la iluminación es distinta. Según se confirmó, los colores correspondían al equipo local de hockey sobre hielo, los New York Rangers, que esa noche jugaban en su casa ante los Washington Capitals en un encuentro de temporada regular de la NHL.

Los colores del equipo y la confusión

Los Rangers de Nueva York tienen como distintivos el rojo, blanco y azul, los mismos colores de la bandera de Costa Rica. La coincidencia, sumada a la cercanía de las celebraciones de la Hispanidad, llevó a muchos a pensar que se trataba de un homenaje a los ticos, especialmente porque varios compatriotas en Estados Unidos compartieron la imagen con orgullo.

Muchos pensaron que la iluminación era un homenaje a Costa Rica por el Mes de la Hispanidad. (madison square garden new york rangers/ Banda Zarcero/madison square garden new york rangers)

Incluso, miembros de la banda de Zarcero que estuvieron representando al país y otros costarricenses residentes en Nueva York comentaron que creyeron que la iluminación era por Tiquicia. Pero en realidad, se trataba de la rutina habitual del recinto cuando los Rangers juegan en casa: el Madison Square Garden se ilumina con los colores del equipo antes y después de los partidos.

Aunque la iluminación no fue un homenaje a Costa Rica, muchos ticos aprovecharon el momento para expresar su orgullo nacional y celebrar que, al menos por coincidencia, los colores patrios brillaran en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del mundo.

El marcador del partido

El juego entre los New York Rangers y los Washington Capitals terminó con victoria para Washington 0 por 1 en un cerrado encuentro correspondiente a la temporada regular de la NHL.