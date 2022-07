Compradores de carros y motos nuevos no pueden usarlos por atrasos en entregas de placas

Román Castro Calvo compró una moto nueva el 27 de mayo de este año, pero a la fecha no le han dado las placas de la bicha, por lo que, pese al esfuerzo económico que hizo para pagarla de contado, debe jugársela para poder usarla.

Esta es la moto que se compró desde el 27 de mayo y ha tenido que dejar guardadita por falta de placas. (Cortesía)

Él aprovechó la platica que le pagaron los del seguro por la moto anterior que tenía, ya que sufrió un accidente, y se compró una nueva, marca Freedom, en la agencia Motosport, ubicada en paseo Colón.

La bichita le costó ¢1.495.000, que pagó con 1,2 millones que le dieron del seguro y el resto con unos ahorritos.

“Cuando la compré me dijeron que ellos me llamaban cuando ya la moto estuviera inscrita, para entregarme los documentos. Antes de que se cumpliera el mes comencé a llamar y me dijeron que por el hackeo que tiene Hacienda están retrasados”, explicó el comprador.

[ La maña de piratear programas para la compu o abrir links desconocidos expone a ciberataques ]

La misma situación de Román la están enfrentando los compradores de carros y motos nuevos desde el 18 de abril, cuando se dio el ataque cibernético a la plataforma del Ministerio de Hacienda, que mantuvo inhabilitado el acceso al sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) hasta el pasado 13 de junio.

“Es injusto que uno no pueda usar el vehículo que se compró con todas las de la ley. Yo compré la moto para usarla, no para tenerla metida en la casa. Además, tiene seis meses de garantía que están corriendo sin poder usarla, no es justo que uno compre un bien y no lo pueda usar”, amplió Castro.

Román Castro considera injusto que no pueda usar un bien que compró con mucho esfuerzo. (Cortesía)

Atrasos

La Teja consultó directamente a la agencia Motosport, donde reconocieron que han tenido unos atrasos debido a la situación de Hacienda.

“Esta contingencia de Hacienda afectó la conexión del ministerio con las instituciones que intervienen en dicho trámite, como son Riteve, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Registro Nacional, con los vehículos desalmacenados a partir del 22 de abril y hasta el 12 de junio que se restableció el servicio. Por eso se presentan atrasos”, explicó Pablo Gatjens, jefe de ventas del lugar.

Agregó que el trámite normal previo al 18 de abril les tomaba entre 15 y 22 días hábiles, aunque podía estar listo antes; sin embargo, ahora les está durando 30 días hábiles.

Justamente, Román llegará a esos 30 días este 8 de julio. Él no anda con placa provisional ya que no pagó los 50 mil colones que debía dar como depósito.

El jefe de vendedores explicó que ese caso aún se encuentra en trámite, pero lo contactaron este jueves para llegue pues le ofrecerán una solución temporal mientras se resuelve su situación.

[ Cibercriminales hackean sistemas del Ministerio de Hacienda ]

“Es una situación ajena a nosotros la que ha implicado los atrasos, pero hacemos lo posible por resolver lo más pronto posible. Esperamos que esto se solucione cuanto antes”, agregó Gatjens.

Por su parte, la Dirección General de Aduanas dijo: “No debería existir problema alguno para la inscripción de la motocicleta. Habría que revisar el caso en particular, para saber si hay alguna particularidad con la información de esa declaración de aduanas y su transmisión al Registro Nacional”.

Román hizo la compra en la agencia de paseo Colón el 27 de mayo. (Cortes)

Otras están en las mismas

La Teja también habló con doña Maritza Segura, encargada de placas de Motos Honda, quien nos contó que ha sido como vivir un retroceso de 20 años.

“Yo tengo 27 años de trabajar acá en estos trámites y hemos tenido que hacer todos los documentos completamente a mano y hasta avanzamos en enviar la documentación al Registro Nacional, pero nos la devuelven, porque Aduanas no ha pasado el dato necesario para hacer la inscripción”, comentó Segura.

[ Hacienda reactivará sistema de administración tributaria el lunes 13 de junio ]

Cierre de Riteve preocupa más

Segura también mostró preocupación por el cierre de Riteve, a partir del 15 de julio, y el periodo de dos meses que se estará sin una empresa encargada de dichas revisiones, lo que puede implicar un nuevo atraso.

El presidente Rodrigo Chaves aseguró esta semana en Consejo de Gobierno que, en el caso de los vehículos nuevos, en ese periodo de transición solo se les dará el visto bueno, sin contratiempos.

“En nuestro caso tardábamos dos semanas para entregar las placas a nuestros clientes, pero por este problema se ha tardado hasta mes y medio, tanto en motos como en carros.

Entre los documentos que deben tramitar a pie son el informe de verificación de datos y la tarjeta de revisión técnica de Riteve, la declaración aduanera que mandan al INS para que asigne los datos de características de los vehículos, pagar el marchamo y llevarlo al Registro Nacional para tener la inscripción y traspaso de propietario.

[ Pareja herediana volvió al altar 18.262 días, después de darse el si ]