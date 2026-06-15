¿Compró lotería? Revise sus billetes porque el segundo premio repartió ₡30 millones este domingo

El segundo premio de la Lotería Nacional repartió ₡30 millones por emisión. (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

La suerte volvió a tocar la puerta de varios costarricenses este domingo 14 de junio con el sorteo ordinario 4905 de la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS).

Además del premio mayor, el segundo premio repartió ₡30 millones por emisión, con el número 91, serie 096 por lo que más de un afortunado podría estar celebrando en este momento.

Por eso, si usted compró lotería para este sorteo, lo mejor es que revise cuidadosamente sus billetes antes de guardarlos o desecharlos, ya que podría tener una agradable sorpresa.

Como ocurre en cada jornada de la Lotería Nacional, la JPS no solo entregó los tres premios principales. También repartió 97 premios adicionales en distintas categorías, aumentando las posibilidades de que más personas resultaran favorecidas por la suerte.

La Junta de Protección Social realizó este domingo el sorteo ordinario 4905. (cap/captura)

Las autoridades recuerdan que para realizar el trámite de cobro es indispensable presentar el entero o las fracciones ganadoras que coincidan con el número y la serie favorecidos.

LEA MÁS: Luego de superar gran pleito, el Partido Pueblo Soberano tomó una decisión importante

Por esta razón, recomiendan conservar los billetes hasta verificar los resultados oficiales.

Las fracciones tuvieron un valor de ₡2.000 cada una, mientras que el entero se vendió en ₡10.000.

Si usted compró lotería, este es el momento ideal para revisar sus números. Tal vez la suerte decidió sonreírle este domingo.