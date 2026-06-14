Luego de superar gran pleito, el Partido Pueblo Soberano tomó una decisión importante

Los asambleístas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se reunieron este domingo y tomaron una importante decisión.

Ellos eligieron al líder cooperativista, Freddy González, como secretario general del comité ejecutivo nacional.

El hecho se dio una semana después de que en una asamblea de la agrupación política se armara un gran pleito en el que hubo hasta gritos y se rompió el cuórum.

Mayuli Ortega conversó con Freddy González antes de la asamblea. (Albert Marín)

González tendrá la responsabilidad de organizar el partido oficialista para las elecciones municipales de febrero de 2028.

El cooperativista se enfrentó en la elección por la secretaría al asambleísta Luis Alonso Pérez, quien es afín a la diputada Mayuli Ortega, presidenta de PPSO. González obtuvo 55 votos y Pérez alcanzó solo 14.

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El antiguo secretario ahora es embajador

La agrupación debía nombrar a un nuevo secretario porque el anterior, Boris Marchegiani, fue nombrado por el gobierno como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Además, como secretario suplente, los asambleístas eligieron a Manuel Morera Chaves, mientras que Melissa Villalobos Lobo será la nueva vocal suplente.

El domingo pasado los integrantes del partido no lograron ponerse de acuerdo con la elección de la secretaría porque se armó una discusión.

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Mayuli Ortega denunció violencia política en la pasada asamblea del PPSO. (José Cordero)

Mayuli Ortega denunció haber sido víctima de violencia política por parte de varios participantes, en particular del excandidato a diputado Alejandro Navarro.

Además, en un informe de la empresa de seguridad que atendió el evento se detallan incidentes como gritos, amenazas y un supuesto reto a golpes.

Bajaron los ánimos

El nombre de Freddy González ya es conocido en la agrupación política, ya que fue el coordinador de operaciones y logística durante la campaña presidencial de Laura Fernández. Además, organizó la marcha de los oficialistas contra el fiscal general, Carlo Díaz, y contra el Poder Judicial, en marzo de 2025.

Este domingo, antes de que iniciara la asamblea, se vio a González conversando con Mayuli y también con otros diputados.