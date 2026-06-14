Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís explotan contra Laura Fernández por algo que dijo sobre Nicaragua

Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, expresidentes de la República, explotaron contra la mandataria Laura Fernández por unas declaraciones que dio sobre el gobierno de Nicaragua.

Ellos se mostraron bastante molestos por la forma en la que Fernández se refirió a la situación política de Nicaragua, en una entrevista con la cadena colombiana NTN24.

Laura Fernández dijo que el pueblo de Nicaragua tiene el gobierno que eligió y eso causó críticas. (Esteban Bermúndez)

Una comunicadora del medio de comunicación le consultó a la presidenta costarricense cómo planea manejar la relación con Nicaragua durante su administración, tomando en cuenta que comparten una frontera y que el gobierno de Daniel Ortega es calificado como una dictadura.

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“Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos, pues, con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”, respondió la presidenta tica.

“Nosotros tenemos una relación armoniosa (con Nicaragua), dentro de lo que cabe, y en mi gobierno seguirá siendo así”, agregó Fernández durante la entrevista en la que también destacó que el vecino país tiene estabilidad económica para su pueblo.

Laura Chinchilla pidió disculpas a los nicaragüenses por las declaraciones de Fernández. (José Cordero)

Expresidentes reaccionaron en contra de lo que dijo Fernández

Chinchilla reaccionó de forma enérgica a las declaraciones de Fernández.

“Pido disculpas a las hermanas y hermanos de Nicaragua ante las atroces declaraciones de la presidenta de mi país.

“Habló de la ‘forma de gobierno que ellos han elegido tener’, ignorando que las tres últimas ‘reelecciones’ (2011, 2016, 2021), organizadas por el régimen Ortega-Murillo, fueron cuestionadas por observadores internacionales. En la última ‘elección’, siete candidatos presidenciales fueron encarcelados o inhabilitados.

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“Encubrió bajo una supuesta ‘estabilidad económica’ los sufrimientos a que ha sido sometido el pueblo nicaragüense por parte de la dictadura: más de 350 asesinatos; más de 120 casos de desaparición forzada; más de 1000 opositores detenidos; más de 5000 organizaciones de la sociedad civil clausuradas; decenas de universidades cerradas; y represión transnacional documentada, que incluye el vil asesinato en territorio costarricense de Roberto Samcam”, expresó Chichinlla en su cuenta de Facebook.

“Dios con Nicaragua”

La exmantaria también mencionó un hecho violento reciente.

“Ignoró el más reciente crimen de la tiranía. La muerte en detención del dirigente Miskito, Brooklyn Rivera Bryan, que ha creado indignación internacional, con pronunciamientos de la OEA, el Departamento de Estados de Estados Unidos, el El Servicio Europeo de Acción Exterior y organismos de derechos humanos.

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“Finalmente y a modo de exculpación a los dictadores Daniel y Rosario, cerró diciendo: 'Dios con Nicaragua’. Cuando a esa sufrida población se le ha despojado también de la libertad religiosa, con sacerdotes encarcelados, congregaciones religiosas expulsadas, y hasta templos y procesiones de Semana Santa clausuradas.

“Hay dos posibles explicaciones de tal desatino: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo, deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías y no representa el sentir mayoritario de nosotros los costarricenses”, agregó Chinchilla.

Luis Guillermo Solís dice que las declaraciones de la presidenta denotan desconocimiento. (Rafael Pacheco)

Gran desconocimiento

Luis Guillermo Solís también se mostró consternado por lo dicho por Fernández.

“Deploro las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los derechos humanos que la dictadura Ortega-Murillo, un régimen espurio que se mantiene en el poder a sangre y fuego, ha impuesto a cientos de nicaragüenses”, escribió en sus redes sociales.

“La política exterior de Costa Rica siempre privilegió la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional por sobre cualquier otra consideración (...). No hacerlo solo puede ser fruto de un reiterado pragmatismo oportunista, que ya puesto en práctica por Rodrigo Chaves durante su gobierno, deja muy en entredicho los principios y valores que han inspirado históricamente la política internacional de nuestro país”, dijo por medio de una publicación.