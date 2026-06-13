MEP apuesta por cámaras para prevenir agresiones en escuelas y colegios

La violencia en los centros educativos ha estado aumentando al punto de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) está buscando formas para detectar y atender los casos.

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Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, actualmente se reportan entre 23 y 25 casos relacionados con amenazas en centros educativos.

El MEP contabilizó 2.938 incidentes entre 2022 y 2025. De esta cifra, 1.034 eran reportes por bullying y 1.504 por casos de violencia, con corte a junio del año pasado.

Para atender la violencia en los centros educativos, el MEP busca colocar cámaras con IA para detectar situaciones de riesgo. Imagen ilustrativa. Foto: Albert Marín (Albert Marín.)

Ante el aumento de la violencia y el bullying, las autoridades están preparando la compra e instalación de cámaras con inteligencia artificial en alrededor de 500 colegios y escuelas del país.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, afirmó que la iniciativa se encuentra en fase de elaboración del cartel y análisis técnico.

“Tenemos que entender que los desafíos de hoy no son los mismos de hace 20 o 30 años, por eso estamos valorando incorporar herramientas de inteligencia artificial en aquellos centros educativos donde se encuentra la mayor cantidad de incidencia de violencia”, dijo el ministro.

Sánchez no detalló un monto específico de inversión ni una cifra en colones para esta iniciativa, por eso este medio consultó al MEP cuánto presupuesto tiene para este proyecto, pero estamos a la espera de la respuesta.

El ministro aseguró que la implementación de estas cámaras no es para vigilar ni para castigar a los estudiantes, sino para prevenir y detectar riesgos a tiempo y proteger a los niños y jóvenes.

Colegio tendría cámaras de seguridad, pero...

La mamá de un estudiante que presuntamente fue víctima de bullying en un liceo en Cartago afirmó que el centro educativo, al parecer, cuenta con cámaras de seguridad, pero eso no evitó la triste situación que vivió su hijo.

Un estudiante de 12 años, cuya identidad se reserva por ser menor de edad, habría sido víctima de una agresión física en el colegio a finales de mayo. Desde que ingresó, habría sufrido una serie de situaciones de bullying por parte de otros estudiantes.

Una mamá afirmó que en el colegio donde su hijo habría sido víctima de presunto bullying cuenta con cámaras. (Shutterstock/Shutterstock)

Según el relato de la mamá, el joven ha recibido comentarios despectivos que afectaron su autoestima al punto de que dejó de comer.

El joven comentó a sus padres lo que le estaba ocurriendo y ellos fueron a hablar con la dirección en busca de soluciones.

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De acuerdo con la mamá, una de las recomendaciones que dieron fue que su hijo no fuera al baño solo y permaneciera cerca de la dirección durante los recesos. Luego, se propuso cambiar al estudiante de sección, pues las situaciones de bullying continuaron.

Tras la agresión física que sufrió el estudiante, la familia interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La madre del estudiante aseguró que aún no cuenta con los videos de los hechos. Por eso, le consultamos al MEP si para la iniciativa de las cámaras habrá una directriz para facilitarles a los padres de familia insumos para las demandas por casos de violencia, pero no nos dio una respuesta al cierre de esta nota.

Cámaras no deben ser la única solución

La exviceministra de Educación Pública Karla Salguero aplaudió la iniciativa, pero señaló que esta no debe ser la única solución, sino que también se deben atender las necesidades de los estudiantes.

“Quizás aquí lo más importante es tomar en cuenta que no se trata solamente de tener un sistema de circuito cerrado de cámaras, sino también trabajar integralmente el manejo de límites con los estudiantes y el respeto dentro de la institución hacia los diferentes compañeros, las autoridades y los docentes”, dijo.

Una mamá de tres hijos, dos de ellos en kínder y uno en colegio, comentó que no ve mal la iniciativa.

“A veces hay situaciones que los papás ni los docentes conocen. Si eso ayuda a prevenir violencia, todo bien”, opinó.

Por otra parte, Salguero expresó su preocupación por el uso de las imágenes de los menores.

“Hay que tomar en cuenta el uso legal y responsable de las imágenes de los niños y los jóvenes. Hay que ver si esas imágenes son facilitadas a quién, bajo qué autorizaciones, cuáles son los trámites; hay toda una legislación alrededor del uso de las imágenes de los menores de edad”, comentó.

Este medio también le consultó al MEP si se fiscalizará el uso de esta herramienta, pero aún no recibimos respuesta a esta duda.

El MEP afirmó que la iniciativa se encuentra en fase de elaboración del cartel y análisis técnico. Sin embargo, la exviceministra Karla Salguero señaló que las cámaras no deben ser la única solución. (Jose Cordero/José Cordero)

El ministro Sánchez afirmó que ninguna tecnología puede sustituir la supervisión ni el acompañamiento de los padres de familia.

“Es una herramienta válida y necesaria, pero es más que todo trabajar de manera integral y a mí me sigue preocupando el hecho de que se ha reducido mucho el presupuesto en educación para dar una formación integral a los niños y jóvenes”, señaló Salguero.

“Todas estas debilidades se siguen incrementando cuando hay ausencia de docentes, cuando todavía la infraestructura no tiene las condiciones adecuadas y cuando comprar esas cámaras podría estar afectando también, de repente, el presupuesto para la alimentación del centro educativo”, agregó.

La exviceministra recordó que la inteligencia artificial requiere conectividad y un ancho de banda suficiente para tener acceso a internet.

“Eso implicaría que los centros educativos estén en muy buenas condiciones de conectividad para poder conectar las cámaras”, dijo.

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