Me tocó renovar la licencia y le cuento cómo me fue para que eche para su saco

Este año me tocó renovar la licencia de conducir, la última vez que lo había hecho fue en el 2020, en plena pandemia.

Aunque ese trámite no tiene por qué ser complicado, a muchas personas se les olvidan detalles importantes que hacen que vayan al banco con la idea de retirar el nuevo documento, pero salgan sin este.

Renovar la licencia de conducir no tiene por qué ser un trámite complicado. (BCR)

Lo primero que tiene que tomar en cuenta es que se puede renovar la licencia tres meses antes de que se venza, así que puede hacerlo con tiempo y no dejarlo para última hora.

También debe tener presente que necesita un dictamen médico actualizado que garantice que tiene las condiciones de salud aptas para conducir. Una vez que vaya a la consulta médica y le den el dictamen, ese documento tiene una validez de seis meses, por lo que debe tramitar la renovación antes de que venza.

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Sacar la cita para la licencia es sencillo

Cuando ya tenga todo listo, puede sacar la cita en el Banco de Costa Rica (BCR) para hacer la renovación. Es un trámite sencillo; nada más debe ingresar a la página web del banco y se va para la parte de abajo. Ahí hay un título que dice “Solicitudes” y abajo está la opción “Licencias y pasaportes”; ingrese ahí.

Vaya siguiendo las indicaciones, ingrese su número de cédula y seleccione el servicio de renovación de licencia. Luego debe indicar en qué provincia desea hacer el trámite, así como la sucursal bancaria de su interés. En mi caso, seleccioné el BCR de Desamparados centro y había citas para la misma semana.

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Aunque ya no es necesario portar la licencia cuando conduce, si es obligatorio renovarla. (Alonso Tenorio)

El día de la cita debe llegar tempranito, llevar la cédula, el código del dictamen médico (aunque por lo general aparece automáticamente en el sistema del banco) y también siete mil colones que hay que cancelar por el trámite.

Ahora bien, asegúrese de no tener partes pendientes porque, para renovar el documento, debe estar todo al día. Hace un par de meses un familiar llegó a renovar el documento y resulta que tenía un parte pendiente y era bastante caro; como no andaba la plata para cancelarlo, tuvo que devolverse sin la licencia.

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El trámite es fácil y rápido

La renovación de la licencia es fácil y rápida. En mi caso, la cita era el viernes 12 de junio a las 10:10 a. m. Llegué al BCR a las 10:00 a. m., me reporté con el guarda, verificó que tuviera cita, y me dijo que me sentara en el espacio exclusivo para quienes van a renovar la licencia y el pasaporte; solo había una persona delante de mí.

Cuando me tocó el turno, me pidieron la cédula, los ¢7 mil, se fijaron en que el dictamen estuviera vigente y que no tuviera partes pendientes. También me preguntaron si me gustaría ser donadora de órganos en caso de un accidente, me tomaron una foto y me dieron el documento nuevo. A las 10:10 a. m. ya estaba saliendo del banco.

Puede renovar la licencia tres meses antes de que se venza. (Archivo)

Ahora tengo que volver a renovar la licencia hasta el 2032.

Si bien es cierto ya no es necesario andar la licencia física siempre que conduce, sí es obligatorio renovarla, de lo contrario se expone a un parte.