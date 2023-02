Comunicador: “No estuve de acuerdo con crear una campaña de ataque a Rodrigo Chaves”

El gerente general de la agencia La Tres, Marcos Blanco, compareció este miércoles ante los diputados que conforman la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos y admitió que trabajó en las campañas de los candidatos Rodrigo Chaves Robles y José María Figueres.

Marcos Blanco, gerente general de la agencia La Tres se negó a producir video salto al vacío.

Blanco indicó que se sumó a la campaña de comunicación del PLN para la segunda ronda electoral y para la cual elaboró algunos videos. No obstante, se separó en el momento en que solicitaron que el norte de la misma se concentrara en el ataque a Chaves y no en destacar las virtudes del candidato verdiblanco.

“No estuve de acuerdo en crear una campaña de ataque al candidato opositor, no es mi línea de trabajo y decidí separarme”, explicó Blanco Campos.

Pilar Cisneros: “Don José María (Figueres) usted no ha perdido la costumbre de mentir”

El comunicador también aclaró que en las reuniones diarias que sostenía con el equipo de comunicación estratégica que manejaba y aprobaba la línea de comunicación que se debía seguir, se lanzó la propuesta del polémico video de “Salto al vacío”, pero que al separarse de la misma, no sabe si, efectivamente, fue llevada a cabo por el partido, contó con el visto bueno de este o incluso si fue pagado por ellos.

También aclaró que en dichas reuniones estaban presentes Jorge Oller, jefe de comunicación de Figueres, y que en ocasiones participaban el expresidente de la República de 1994-1998, así como los candidatos a la vicepresidencia Alvaro Ramírez y Laura Arguedas, entre otros.

Aclaró detalles sobre video salto al vacío

“Geovanny Bulgarelli me consultó cuánto podría ofrecerle a Eloy Mora y su productora Drim Tim para la producción del video ‘Salto al vacío’ y una vez finalizado me lo mostró como cosa de él, pero yo no participé en su producción”, reiteró el compareciente.

Para el diputado Ariel Robles, las declaraciones del compareciente evidencian que hubo estructuras paralelas en ambos partidos. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que sí indicó es que para efectos de que no le rebajaran de la factura por sus servicios la producción de dicho video, se comunicó con Fernando Batalla, tesorero de campaña del PLN, quien le dijo que hablara con Moisés Fachler para aclararle que ese video extra no era de él, pero que debía coordinar el pago a la productora que lo elaborara.

Blanco mencionó al inicio de su intervención que desde hace 20 años trabaja en comunicación política y mencionó algunos de los candidatos para los cuales laboró; sin embargo, omitió mencionar que también trabajó para la campaña de Chaves Robles entre el 1 de julio y el 19 de agosto del 2021.

Eloy Mora sostiene que video “Salto al vacío” le fue encomendado por Liberación Nacional

Ante los cuestionamientos del diputado liberacionista Francisco Nicolás, Blanco admitió que trabajó ese mes y medio para la campaña de Chaves y que, por dicho trabajo, recibió tres pagos, uno en julio y dos en agosto, y otro más en diciembre del 2021, como indemnización por el término del contrato de manera abrupta. Todas las sumas fueron canceladas por el banquero Jack Loeb, por un total de $55.000 (poco más de 30 millones de colones).

Para el diputado frenteamplista Ariel Robles, las declaraciones de Blanco sirvieron para corroborar que en ambas campañas existió una estructura paralela de financiamiento.