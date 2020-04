“La persona fallecida se entrega en una bolsa impermeable, que no permite la salida de fluidos, para que los familiares vayan rápidamente y lo retiren, no lo maquillan ni lo arreglan. Se hace así más que todo previendo una gran cantidad de fallecidos al mismo tiempo, donde el sistema de salud y las funerarias no den abasto. Ojalá no se usen, todo depende de cómo se siga comportando la población”, enfatizó Herrera.