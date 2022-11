Consejos para que las luces de los adornos de Navidad no provoquen un incendio

Si ya iluminó su casa, negocio u oficina, en esta época navideña, nunca es tarde para comprobar que tiene una conexión eléctrica segura y que las luces que utiliza son certificadas; esto evitará sobrecargas o accidentes eléctricos durante las próximas fiestas de fin de año.

Una luz navideña certificada es aquella en la que un laboratorio externo al fabricante somete a pruebas el producto para validar su calidad.

Es precioso adornar la casa, pero con mucha precaución para evitar un corto circuito. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Mayela López)

Si el resultado de esta revisión es positivo, usted puede estar tranquilo de que está comprando luces seguras. De esta manera, se evita un incendio en caso de que la serie de luces se vea expuesta a un corto circuito.

Para asegurarse de que las extensiones de luces navideñas sean certificadas, es importante que, al comprar una caja o revisar los cables y empaques de una instalación ya existente, ubique el logo de alguno de los siguientes entes certificadores: UL, CE, NOM, ANCE, CIDET, INTECO, TüV o AENOR.

La ingeniera eléctrica Jennifer Rodríguez, líder de investigación y desarrollo para Prysmian Group Centroamérica y el Caribe, empresa experta en temas eléctricos, nos dice: “la seguridad eléctrica en épocas navideñas depende en gran medida de la compra de luces certificadas, pero también de su uso correcto, principalmente acatando las recomendaciones del fabricante en lo que respecta a su conexión. Esto permitirá disfrutar de las fiestas con tranquilidad y evitar incidentes que comprometan vidas humanas”.

Video: Doctora hizo un cambio extremo en su vida por petición de su hijo

Las luces deben ser de buena marca y certificadas, no compre las que son marca patito. (Cortesía)

“Por lo general, se permite conectar un máximo de tres series de luces incandescentes, a menos que el fabricante indique lo contrario. En el caso de las luces led, si el empaque no hace referencia sobre este tema, se debería aplicar la misma regla de conexión de las incandescentes. Por eso, es de vital importancia buscar en la caja de cada set la recomendación sobre cuántas series se pueden unir”, agregó Rodríguez.

Adicionalmente, se sugiere revisar que el enchufe de la serie navideña no se doble ni se rompa fácilmente.

¿Uso de regletas?

La ingeniera nos recuerda que no se recomienda el uso de regletas para la conexión de luces navideñas, “debido a que se suelen saturar de conexiones, por un tema de costumbre o falta de información. No hay que dejar de lado que hay regletas de buena y de mala calidad. Por eso, es necesario elegir el producto correcto”, dijo.

Lo ideal es conectar las luces directo al tomacorriente. La regleta, de acuerdo con Rodríguez, podría usarse solamente en caso de que la serie navideña no llegue al punto de conexión. Eso sí, “evite sobrecargarla. Con un 60% de ocupación es suficiente”, agregó.

Trate de comprar mejor las luces led porque no calientan. (Cortesía)

Además, lo mejor es colocar las luces en lugares donde el factor de demanda de energía sea menor. Es decir, evite la colocación de extensiones, por ejemplo, en la cocina, porque es donde hay más electrodomésticos que se utilizan frecuentemente. En este caso, prefiera instalar las luces en la sala o pasillos, donde no hay tanta sobrecarga.

Tiempo de uso

En cuanto al tiempo que se recomienda tener encendidas las luces, el consejo es no sobrepasar las cinco horas de uso continuo.

El Código Eléctrico de nuestro país establece un máximo de 90 días para mantener instalaciones eléctricas temporales con propósito de alumbrado decorativo, es decir, aquellos productos como las luces navideñas que se deben utilizar únicamente por determinados periodos de tiempo y no de forma permanente.

¡Cuidado! Crearon páginas falsas para estafar a clientes bancarios

“Si va a utilizar extensiones de años anteriores, haga una inspección visual. Fíjese que no haya alambres sueltos, partes arrugadas o golpeadas, decoloración o quiebres en el conductor. Al momento de colocar las luces, use soportes de plástico para no dañar el cable de la extensión”, explicó Rodríguez.

Lo mejor es que la iluminación navideña no dure más de cinco horas prendida. (Graciela Solis)

Prefiera el uso de luces led, que consumen menos energía y, eso sí, procure que no estén encendidas todo el día.

Para saber si la conexión eléctrica de la casa soporta una sobrecarga de luces, Rodríguez dijo que “si las luminarias son solo para el árbol, puede estar tranquilo. Pero si va a iluminar el 100% de la casa, es mejor buscar ayuda con un profesional en electricidad. El hecho de que las luces enciendan no implica que estén bien conectadas”, concluyó.